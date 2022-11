Japão vira contra a Alemanha e aumenta surpresas na Copa do Catar

O Japão protagonizou mais uma surpresa na Copa do Mundo do Catar. Nesta quarta-feira, 23, a seleção asiática venceu a Alemanha por 2 a 1, de virada, no estádio Internacional Khalifa, em confronto pela primeira rodada do Grupo E. Os gols japoneses foram marcados por Ritsu Doan e Takuma Asano, já na reta final. Os alemães abriram o placar com Ilkay Gundogan, ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, os japoneses abrem vantagem na chave, com três pontos, enquanto os alemães permanecem sem pontuar. Um dia antes, a Argentina já havia entrado para a lista de “zebras” ao perder para a Arábia Saudita.

Para a Alemanha, o roteiro começa parecido com o da Rússia-2018, em que o país europeu acabou eliminado ainda na primeira fase. Foi a primeira derrota de uma seleção do Velho Continente na atual edição da competição.

Os times voltam a campo no próximo domingo, 27: os japoneses enfrentam a Costa Rica às 7h (de Brasília), enquanto os alemães medem forças contra a Espanha às 10h (de Brasília).

Antes mesmo da bola rolar, a partida ganhou holofotes devido a manifestação de jogadores da Alemanha contra as ameaças de sanção da Fifa ao uso da braçadeira “One Love”, em favor da inclusão e contra a discriminação à causa LGBTQIAP+.

Os 11 atletas titulares posaram para a foto oficial tapando as bocas. O goleiro e capitão Manuel Neuer ainda tentou esconder a braçadeira disponibilizada pela entidade. Um dos árbitros assistente foi até o jogador checar a posição da faixa, pedindo que reposicionasse o item.

Dentro de campo, o primeiro sinal de surpresa aconteceu aos sete minutos. Depois de cruzamento rasteiro de Ito, o atacante Maeda empurrou para as redes. O gol foi invalidado pela posição de impedimento.

Mais ofensiva, a seleção alemã tentava controlar o jogo. O gol chegou só aos 33 minutos, de pênalti, com Ilkay Gundogan. Ao fim do tempo inicial, a Alemanha terminou com estatísticas expressivas: finalizou 14 vezes e teve 81% de posse de bola, segundo o site Sofascore.

A superioridade passou a virar contra os europeus no segundo tempo. Após as alterações do técnico Hajime Moriaysum, a equipe levou mais perigo aos rivais, enquanto o goleiro Gonda fazia importantes defesas.

Aos 30 minutos do segundo tempo, o prêmio: Doan converteu após rebate de Neuer no chute de Minamino. Aos 37, o sonho: Asano, uma das substituições, virou com passe de Ko Itakura. Festa japonesa no fim.