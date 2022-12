Japão bate Espanha com virada incrível e avança às oitavas em primeiro

DOHA – Parecia que seria mais uma vitória tranquila e convincente da Espanha, mas havia uma brava seleção do Japão no meio do caminho. Depois de levar um sufoco na primeira etapa, a seleção nipônica chegou à virada por 2 a 1 na noite desta quinta-feira, 1º, no Estádio Khalifa e avançou às oitavas de final da Copa do Mundo na liderança do Grupo E. A Fúria flertou com o vexame, mas se classificou graças ao triunfo da eliminada Alemanha diante da Costa Rica.

Com o resultado, o Japão chegou a seis pontos e enfrentará a Croácia nas oitavas de final, enquanto a Espanha enfrentará o Marrocos e trocou seu lado de chave (havia a expectativa de que enfrentasse o Brasil numa eventual fase quartas de final). Agora, Croácia e Japão estão na rota brasileira, caso o Brasil confirme o primeiro lugar do grupo G.

Apesar de ter a classificação bem encaminhada, o técnico Luis Enrique preferiu manter praticamente todos os titulares e também o seu estilo ofensivo, de valorização extrema da posse de bola. O Japão, por sua vez, apostou em uma defesa bastante baixa, com linha de cinco atrás, e foco nos contra-ataques.

O que se viu foi um completo domínio da Espanha, que aos 11 minutos abriu o placar em cruzamento de Azpilicueta e cabeçada de Álvaro Morata. O camisa 7 chegou à artilharia da Copa, empatado com o francês Kylian Mbappé, o equatoriano Enner Valencia, o inglês Marcus Rashford e o holandês Cody Gakpo. Com tranquilidade e paciência, a Espanha foi sustentando a vantagem e só levou pequenos sustos em jogadas recuadas para o goleiro Unai Simon, numa prévia do que estava por vir.

Continua após a publicidade

O cenário mudou completamente na segunda etapa e, logo aos três minutos, em saída de jogo errada, Ritsu Doan chutou forte de canhota e Unai Simon aceitou. Sempre tão calma ao longo dos dois jogos e meio até então, a Espanha pareceu entrar em pane e, dois minutos depois, Mitoma recebe evitou a saída da bola no limite e passou para Ao Tanaka empurrar para as redes. O bandeira anulou o gol, mas após alguns minutos de checagem, o VAR detectou que a bola não havia saído e validou o gol.

Com apoio de um bom público de camisas azuis entre os 44.851 presentes no Khalifa, o Japão se manteve firme e seguiu criando perigo. A situação da Espanha ficou dramática quando chegou do banco a informação sobre a virada da Costa Rica diante da Alemanha, um resultado que culminaria na eliminação das duas potências europeias. A Alemanha logo empatou, mas o clima de tensão durou até o fim.

Nos minutos finais, a Espanha chegou muito perto de eliminar o Japão, em chute de Asensio para fora e depois em chute de Dani Olmo, muito bem defendido por Gonda. Ao apito final, a festa nipônica contrastava com o espanto e alívio dos ibéricos.

As oitavas de final acontecem nos dias 5, com Japão x Croácia, e 6, Espanha x Marrocos, ambos às 12h (de Brasília).

Continua após a publicidade