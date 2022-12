Marrocos vence Canadá e avança como líder para as oitavas da Copa

Marrocos venceu o Canadá por 2 a 1 nesta quinta-feira, 1º, no estádio Al Thumama, pela última rodada do grupo F da Copa do Mundo do Catar. Os gols da seleção africana foram marcados por Hakim Ziyech e Youssef En-Nesyri, enquanto o tento canadense foi fruto de um desvio de Nayef Aguerd, o primeiro gol contra do Mundial.

O resultado, combinado com o empate entre Croácia e Bélgica, garantiu a liderança da chave aos marroquinos, com sete pontos. A seleção volta a campo nas oitavas de final, na próxima terça-feira, 6, contra o vice-líder do grupo E. O Canadá foi eliminado sem pontuar.

Embalada após bater a Bélgica, a seleção marroquina iniciou o jogo se lançando ao ataque. Aproveitando um erro de saída de bola do goleiro Milan Borjan, o atacante Hakim Ziyech finalizou por cobertura e abriu o placar, logo aos quatro minutos do primeiro tempo.

O resultado, que já era positivo para Marrocos, ficou ainda melhor, aos 23 do primeiro tempo. Após bola esticada, Youssef En-Nesyri superou os defensores canadenses e finalizou para ampliar, com assistência de Achraf Hakimi.

Em dois chutes na meta, Marrocos abriu vantagem confortável, que foi diminuída na reta final da etapa inicial, após cruzamento de Sam Adekugbe e um desvio do zagueiro Nayef Aguerd, autor do gol contra, que descontou para o Canadá.

Depois de ampliar com En-Nesyri no fim do primeiro tempo em gol anulado pela arbitragem, Marrocos voltou menos efetivo para o segundo tempo. O Canadá, que já entrou eliminado, tomou o controle do jogo e não permitiu escapadas da seleção africana.

O time de John Herdman chegou muito próximo de empatar pela primeira vez quando o relógio já caminhava para o final, quando Atiba Hutchinson cabeceou no travessão e a bola quicou na linha do gol.