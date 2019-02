Jamaicano vence os 100m com Nilson André em quinto

O jamaicano Lerone Clarke fez a melhor marca de sua carreira nesta terça-feira e conquistou a medalha de ouro dos 100m rasos nos Jogos Pan-americanos de Guadalajara. Ele venceu a prova com o tempo de 10s01, pouco à frente de Kim Collins, de São Cristóvão e Neves, medalha de prata com 10s04. O trinitino Emmanuel Callender foi o terceiro, com 10s16.

Único brasileiro na final dos 100m em Guadalajara, o carioca Nilson André ficou com a quinta colocação, com o tempo de 10s26, o mesmo do quarto colocado, o dominicano Carlos Rafael Jorge. A marca é 0s03 pior do que a dele na semifinal da prova, disputada na segunda-feira.

Nilson André teve que se recuperar de uma largada ruim na final nesta terça-feira. Na raia 8, ele só conseguiu ganhar posições nos últimos metros da prova e por pouco não conseguiu o quarto lugar na prova mais nobre do atletismo em Guadalajara.