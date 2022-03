Itália perde para a Macedônia e está novamente fora da Copa do Mundo

A Itália deu mais um vexame na repescagem e está fora da Copa do Mundo, pela segunda vez consecutiva. Todos esperavam uma dramática decisão de vaga no segundo jogo diante de Portugal, mas a Azzurra acabou eliminada ainda no primeiro duelo da repescagem europeia, com derrota por 1 a 0 para a Macedônia do Norte, com gol de Aleksandar Trajkovski, nos acréscimos, em pleno Estádio Renzo Barbera, em Palermo, na noite desta quinta-feira, 24.

Apenas nove meses depois de surpreender os favoritos e erguer a Eurocopa em Wembley, diante da Inglaterra, a seleção italiana parou na forte defesa do país balcânico e, assim como em 2017, diante da Suécia, em Milão, decepcionou diante de sua própria torcida. A Macedônia do Norte, por sua vez, vai em busca de sua primeira participação em Copas. Para isso, precisará vencer Portugal, que nesta tarde superou a Turquia, em Porto, na próxima terça-feira, 29.

Desfalcada de seus zagueiros titulares, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, convocados, mas ainda se recuperando de lesão, e do atacante Federico Chiesa, fora com grave lesão, a Itália atacou do início ao fim, mas sofreu muito para furar a retranca adversária.

Na primeira etapa, foram 16 finalizações contra uma, mas quase sempre bloqueadas pela defesa. Na melhor oportunidade, o goleiro Dimistrievski saiu jogando errado, mas conseguiu retornar à meta a tempo de defender o chute de Berardi. Immobile e Verratti também assustaram em chutes travados ou para fora.

Na segunda etapa, o desespero foi tomando conta da torcida siciliana e da equipe da casa. Aos 33 minutos, Raspadori passou perto em chute raspando o travessão.

Mesmo sem seus principais jogadores – o veterano Goran Pandev, que se aposentou da seleção após a Eurocopa 2020, e o meia Elif Elmas, do Napoli, suspenso- , a Macedônia fez história com Aleksandar Trajkovski, aos 47 do segundo, em chute certeiro da entrada da área. A Itália terminou o jogo com 32 finalizações, nenhuma nas redes.

Campeã em 1934, 1938, 1982 e 2006, a Itália coleciona fracassos desde o último título. Em 2010 e 2014, foi eliminada na primeira fase. Ausente em 2018 e 2022, amargará ao menos 12 anos sem disputar um Mundial.