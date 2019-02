Ipatinga finaliza preparação para encarar o Criciúma na Série B

O Ipatinga finalizou a sua preparação para o jogo contra o Criciúma, neste sábado, às 16h20 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico do Tigre, Mazola Júnior, comemorou a preparação de sua equipe.

‘Nós trabalhamos bem nestes 11 dias que ficamos sem jogar. Todos se empenharam e a gente espera colher os frutos com dois bons resultados. Teremos pela frente o Criciúma e o Ceará, adversários credenciados a brigar pelo acesso, mas não vamos temê-los’, disse o treinador quadricolor.

Um rachão encerrou os trabalhos do clube mineiro para o duelo contra os catarinense. Depois, a delegação seguiu para a concentração, de onde saiu, com destino à Criciúma, nesta sexta-feira. O Ipatinga é o 18colocado, com quatro pontos.