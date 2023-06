Inter e Fla vencem e estão nas oitavas da Libertadores; saiba quem avança

O Internacional mostrou, mais uma vez, que vive ótima fase, não só no Campeonato Brasileiro. jogando no Beira-Rio, diante do Independiente de Medellín, venceu por 3 a 1 e garantiu a primeira colocação no Grupo B da Copa Libertadores, nesta quarta-feira (28), pela última rodada da fase de grupos. No Maracanã e pelo Grupo A, o Flamengo tinha a vida mais tranquila e confirmou o favoritismo, ao golear o lanterna Aucas-EQU, por 4 a 0. No entanto, os cariocas avançam na segunda posição, atrás do Racing-ARG.

Com isso, a segunda fase da competição já está quase completa. Já são 15 equipes classificadas. Dois seis times brasileiros que começaram o torneio, apenas o Corinthians não vai às oitavas.

A sexta e última rodada da primeira fase termina nesta quinta-feira (29). Faltando apenas uma definição de vaga, que ocorrerá no Grupo F, onde o Boca Juniors-ARG já está garantido, não sabendo se avança em primeiro ou em segundo lugar. Deportivo Pereira-COL, Monagas-VEN e Colo-Colo-CHI ainda têm chances.

Em Porto Alegre, o Inter foi para o tudo ou nada contra o então líder. A equipe de Mano Menezes sabia que na outra partida do grupo, o Nacional-URU (3º, com um ponto atrás) tinha amplo favoritismo contra o modesto Metropolitanos-VEN. Não deu outra, em Montevidéu, os donos da casa venceram por 1 a 0. Já no Beira-Rio, em grande noite do centroavante Luiz Adriano, que marcou dois gols, o Colorado fez 3 a 1. Maurício fez o outro, enquanto Luciano Pons fez o gol solitário do Independiente de Medellín, que de líder, terminou a rodada em terceiro, eliminado e com destino à Copa Sul-Americana.

No Rio de Janeiro, o atual campeão Flamengo poderia se classificar até perdendo do Aucas-EQU, dependendo do resultado da outra partida do Grupo A, entre Racing-ARG e Ñublense-CHI. Mas não deu mole e goleou o adversário por 4 a 0. Bruno Henrique foi o nome da partida. O atacante que, aos poucos, vem retornando, após grave lesão, marcou um dos gols. Pedro, Leo Pereira e Victor Hugo completaram o placar. Na Argentina, o Racing repetiu o placar e se classificou em primeiro, com 13 pontos, o Fla ficou com 11.

Já eliminado, o Corinthians entrou em campo com um time reserva, cheio de jovens atletas, em jogo na Arena Neo Química. Contra o lanterna do Grupo E Liverpool-URU, a molecada não se intimidou e muito menos com os protestos de parte dos torcedores, pela má fase atual do clube, que beira a zona de rebaixamento no Brasileirão. Com gols de Matheus Araújo, Felipe Augusto e Adson, o Timão fez 3 a 0 e se despediu da Libertadores em boa apresentação. No terceiro posto no grupo, a equipe vai disputar os playoffs da Sul-Americana.

Nesta quinta (29), o Palmeiras, garantido antecipadamente nas oitavas, disputa a liderança do Grupo C com o Bolívar-BOL. A partida terá transmissão da ESPN (canal fechado) e Star+ (streaming).

A definição dos confrontos das oitavas de final da Libertadores será feita em sorteio, na próxima quarta-feira (5), na sede da Conmebol, em Assunção, no Paraguai. O evento começa às 13h (horário de Brasília). As equipes classificadas em primeiro lugar estarão de um lado e as classificadas em segundo, do outro.

Confira os times classificados:

Grupo A

Racing-ARG – 13 pontos

Flamengo – 11 pontos

Grupo B

Internacional – 12 pontos

Nacional-URU – 11 pontos

Grupo C

Bolívar-BOL* – 12 pontos

Palmeiras* – 12 pontos

* jogam nesta quinta para definir a liderança

Grupo D

Fluminense – 10 pontos

River Plate-ARG – 10 pontos

Grupo E

Independiente Del Valle-COL – 12 pontos

Argentino Juniors-ARG – 11 pontos

Grupo F

Boca Juniors-ARG* – 10 pontos

* joga nesta quinta e pode avançar em 1º ou 2º colocado

Grupo G

Athletico-PR – 13 pontos

Atlético-MG – 10 pontos

Grupo H

Olímpia-PAR – 14 pontos

Atlético Nacional-COL – 10 pontos