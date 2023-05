Iniesta anuncia saída de clube japonês, mas nega aposentadoria

Ídolo do Barcelona e herói do título mundial da Espanha na Copa de 2010, o veterano Andrés Iniesta anunciou nesta quinta-feira (25), sua saída do Vissel Kobe, equipe japonesa em que estava desde 2018, quando deixou o Barça. Fora dos planos da atual comissão técnica, Iniesta admitiu que gostaria de permanecer no clube, que lidera o Campeonato Japonês, mas descartou aposentadoria. “Havíamos imagino que eu me aposentaria aqui, acho que era o desejo de todos”, disse o jogador de 39 anos, destacando que a saída, que será efetuada em julho, faz parte de um acordo entre as duas partes. “Eu quero continuar jogando. É difícil para mim fazer isso aqui, então eu quero encontrar um lugar onde eu possa eventualmente me aposentar”, explicou, emocionado.

Com técnica privilegiada e taticamente aplicado, Iniesta foi um dos grandes meias de sua geração. Em 18 anos de Barcelona, brilhou e venceu tudo que disputou: quatro Champions League, três Supercopas da Europa, três Mundiais de Clubes, nove campeonatos espanhóis, seis Copas do Rei, sete Supercopas da Espanha, em mais de 670 jogos com a camisa grená. Pela Espanha ganhou duas Euros e a Copa do Mundo da África, fazendo o gol do título, contra a Holanda. Individualmente, foi finalista do prêmio de melhor jogador do mundo em 2010 e 2012 (os dois vencidos pelo colega de clube, Lionel Messi).

Pelo time japonês, foram 133 partidas e os títulos da Copa do Imperador e Supercopa do Japão. Na entrevista coletiva em que anunciou a saída, Iniesta agradeceu os anos na equipe e revelou o sonho de retornar ao Barça. “Adoraria voltar em algum momento. Mas acho que isso está longe ainda”, disse. O Barcelona é treinado por Xavi, que formou dupla com Iniesta no meio-campo histórico da equipe catalã.