Imagem do dia #1 da Copa: a desenvoltura equatoriana

A festa foi toda equatoriana no primeiro dia da Copa do Mundo do Catar. Dentre as belas imagens da abertura do Mundial (clique para ver a galeria), a que mais chamou a atenção foi a elasticidade do voleio do meia Ángelo Preciado. O lance não deu em nada, mas representou bem a desenvoltura com a qual a seleção do Equador dominou o país anfitrião no triunfo por 2 a 0 no Estádio Al Bayt, no domingo, 22. Todos os dias, até o final da Copa, VEJA elegerá uma foto exclusiva de seus fotógrafos em solo catari.