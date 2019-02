Ilsinho volta ao Shakhtar e garante: ‘Meu lugar é aqui’

Por AE

Shakhtar – Ilsinho está de volta à Ucrânia. O jogador assinou sua rescisão contratual com o Internacional e já falou novamente como jogador do Shakhtar Donetsk. Ele deixou o clube em 2010, alegando salários atrasados. Livre, assinou com o São Paulo e, depois, com o Internacional. Mas uma decisão judicial determinou o seu imediato retorno ao time ucraniano.

Em nota publicada no site oficial do Shakhtar nesta terça-feira, Ilsinho garante que está feliz por retornar à Ucrânia. “Depois de quase duas temporadas sem estar envolvido com o Shakhtar, estou finalmente voltando ao time, onde eu tive os mais importantes dias da minha carreira”, escreveu o brasileiro.

Com passagens muito apagadas tanto por São Paulo quando pelo Internacional, Ilsinho se arrepende de ter voltado ao Brasil. “Em 2010, houve um desentendimento com o Shakhtar e eu tomei a decisão errada e deixei o clube e a cidade que sempre me apoiaram. Eu cometi um erro. Eu tentei a sorte em outro lugar, mas percebi que meu lugar é aqui.”

Shakhtar e Ilsinho, porém, ainda não chegaram a um acordo com relação ao novo contrato, que ainda está sendo discutido pelas partes. Revelado pelo Palmeiras, o lateral jogou pouco pelo clube alviverde e foi de graça para o São Paulo. Ali, fez um excelente ano de 2006 e, na temporada seguinte, foi para o Shakhtar Donetsk. Em 2010, voltou para o Morumbi, onde ficou até meados de 2011, partindo dali para o Internacional.