Holanda vence o Catar sem sustos e passa em primeiro no grupo A

A Holanda se juntou ao seleto hall dos países já classificados às oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Nesta terça-feira, 29, sem sustos, a seleção europeia confirmou o favoritismo e venceu o Catar por 2 a 0, no estádio Al Bayt, com gols de Cody Gakpo e Frankie De Jong. O resultado assegurou a primeira colocação do grupo A – que tem Senegal como o segundo classificado.

Com a vitória, os holandeses chegaram aos sete pontos somados na competição. No outro jogo do dia, os senegaleses surpreenderam o Equador, vencendo por 2 a 1, assegurando classificação histórica.

Nas oitavas, a Holanda enfrentará o segundo colocado do grupo B. A posição, atualmente, é ocupada pelo Irã, que faz contra os Estados Unidos, às 16h (de Brasília), confronto direto pela vaga. O primeiro lugar deve ficar com a Inglaterra, que encara o País de Gales no mesmo horário.

A partida foi de domínio completo da seleção dirigida por Louis van Gaal. Desde os primeiros segundos, a equipe criou boas oportunidades para abrir o placar – principalmente com Gakpo e Memphis Depay, titular pela primeira vez no Mundial.

Aos 25 minutos, enfim veio o gol. Gakpo recebeu a bola livre de marcação na esquerda, tabelou com Klassen e bateu com categoria da entrada da área para marcar. Foi o terceiro gol do camisa 8 no Mundial, agora um dos artilheiros da competição.

O gol despertou um pouco os cataris. Mesmo já eliminados, os anfitriões tentavam mudar a escrita de pior campanha da história de um país organizador do torneio. Sobrava vontade, faltava organização.

Na volta do intervalo, logo aos três minutos, Memphis finalizou, Barsham defendeu, mas soltou a bola nos pés de De Jong. O meio-campistas não teve dificuldades: 2 a 0.

A conta holandesa ainda poderia facilmente ter aumentado não fossem o VAR e a trave, as duas vezes com Berghuis. O primeiro deles aos 22, anulado por um toque de mão, e o segundo em uma finalização no travessão.

Missão cumprida. Caberá, agora, aos holandeses provar que podem ir muito além da produção na primeira fase da competição.