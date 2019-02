Hispania surpreende e contrata De La Rosa por duas temporadas

A Hispania anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do piloto espanhol Pedro De La Rosa, que irá defender a equipe por duas temporadas na Fórmula 1. Segundo a escuderia, o acordo com o piloto de 40 anos faz parte de um novo projeto, que vem sendo pensado desde julho, quando o grupo Capital Thesan adquiriu o time.

‘Será um passo muito importante na minha carreira e uma das decisões mais bem pensadas. Estou em uma fase boa em termos de maturidade e pronto para assumir este desafio, que é algo que me motiva muito’, afirmou De La Rosa. O acordo só foi possível graças ao bom relacionamento com a McLaren, onde o espanhol trabalhava como piloto reserva.

Pedro De La Rosa destacou que a vontade de voltar às pistas em competições oficiais da categoria e ainda o fato de a Hispania ser uma equipe espanhola pesaram na decisão. Neste ano, ele teve uma participação no GP do Canadá, quando substituía o mexicano Sergio Pérez, que havia se acidentado em Mônaco.

A escuderia espanhola não teve um bom ano na Fórmula 1. No Mundial de Construtores, a Hispania terminou entre os últimos, sem nenhum ponto sequer na classificação geral. No entanto, para mudar essa difícil situação da equipe, De La Rosa quer usar sua experiência.

‘Este é o momento de colocar tudo em prática. Tudo que aprendi ao longo desses anos em todas as equipes que passei. Estou realmente orgulhoso de ver uma equipe da Espanha na Fórmula 1 e de fazer parte dela. Agora só posso mostrar a minha gratidão com a equipe por ter confiado em mim’, afirmou o recém contratado.

O chefe da equipe, Colin Kolles,também se pronunciou a respeito do novo representante nos circuitos. ‘O objetivo da equipe é se fortalecer em todos os aspectos. Sem dúvida a chegada de Pedro será um alicerce fundamental no desenvolvimento do nosso novo projeto’, comentou.