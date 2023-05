Heat evita feito histórico do Celtics e vai à final da NBA

Dentro do TD Garden, em Boston, o Miami Heat, em atuação magistral, não deu chances ao Celtics, que buscava uma virada inédita na NBA, e sagrou-se campeão da conferência leste, na última segunda-feira (29). A equipe enfrenta o Denver Nuggets, a partir desta quinta-feira (1º), na decisão da temporada 2022/23.

Com uma vitória por 103 a 84, além de evitar que o rival virasse uma série, pela primeira vez na liga, após sair perdendo por 3 a 0, a franquia da Flórida também fez história. Ao fechar a disputa em 4 a 3, o Heat, liderado pelo ala Jimmy Butler, eleito MVP das finais, tornou-se o primeiro time, após 27 anos, a se classificar em oitavo lugar nos playoffs e chegar à decisão da NBA. A última vez que isso havia ocorrido foi na temporada 1998/99, com o New York Knicks.

E é melhor o Nuggets entrar na disputa atento. Com uma defesa forte, bons arremessadores, como Caleb Martin e Duncan Robinson, além do talento do armador Kyle Lowry e claro, Butler, o Heat fez um verdadeiro “estrago” nos mata-matas desta temporada. Depois de passar pelo Chicago Bulls no Pay-in, a equipe atropelou por 4 a 1, um dos principais favoritos ao título, o Milwaukee Bucks, de Giannis Antetokounmpo, primeiro colocado no leste. Também passou pelo Knicks por 4 a 2 antes de travar e triunfar a eletrizante série com o Celtics.

Na derradeira partida, diante da torcida adversária, o Miami não se abalou. Mantendo a defesa por zona, uma de suas principais armas, a equipe dificultou a vida do Celtics, que teve baixo aproveitamento dos arremessos. Para piorar, o time da casa viu seu principal jogador, Jayson Tatum, torcer o tornozelo esquerdo no começo do jogo. Limitado fisicamente, o ala marcou apenas 14 pontos e não conseguiu chamar a responsabilidade.

Com a vitória, o Heat também “vingou”a derrota para o rival na decisão do leste da temporada passada.