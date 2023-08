Harden chama presidente dos 76ers de mentiroso e NBA pode puni-lo

O clima esquentou nos bastidores do Philadelphia 76ers, franquia da conferência leste da NBA. Em evento de um patrocinador na China, na última segunda-feira, James Harden, uma das estrelas da equipe, classificou o presidente do 76ers, Daryl Morey, como “mentiroso”. O Barba, como o atleta é conhecido, ainda revelou que não pretende voltar a treinar, enquanto o dirigente estiver na franquia.

“Daryl Morey é um mentiroso e nunca farei parte de uma organização da qual ele faz parte”, disse o jogador, durante entrevista coletiva.

A relação entre eles, que já foi de grande proximidade, desde os tempos de Houston Rockets, foi dinamitada nos últimos dias, quando Morey não avançou nas negociações com o Los Angeles Clippers para a contratação do ala-armador. Após duas temporadas decepcionantes no 76ers, o jogador havia comunicado a vontade de ir para o time da conferência oeste.

Mesmo que tenha combinado esta transferência com o dirigente, Harden, dono de um último ano de contrato no valor de 35,6 milhões de dólares (cerca de R$ 180 milhões), poderá ser punido pela Liga Norte-Americana de Basquete, caso não se apresente ao time. Segundo regra da CBA, o Acordo Coletivo da NBA com o sindicato dos Jogadores, Harden não poderá romper com a franquia da Philadelphia e se tornar um agente livre. Muito menos, negociar diretamente com outra franquia.

“Um jogador que se recusar a prestar seus serviços prescritos em seu contrato por mais de 30 dias após o início da última temporada, não poderá se tornar agente livre. E não poderá negociar ou assinar um contrato com nenhum outro time de basquete profissional. A não ser que o último time pelo qual jogou concorde com que faça”, diz o acordo, que em resumo, pode barrar o retorno de Harden às quadras, até mesmo em outros países.

As regras podem atingi-lo diretamente no bolso, caso ele se recuse a vestir a camisa do 76ers ainda sob contrato. Para cada jogo perdido da temporada, há uma multa prevista de 389 mil dólares (mais de R$ 1,9 milhão).

Aos 33 anos, o ala-armador ainda é um dos grandes jogadores da atualidade. Pontuador nato, além de ter sido o melhor jogador em 2018, foi três vezes cestinha da Liga (2018, 2019 e 2020), duas vezes o líder em assistências (2017 e 2023) e eleito 10 vezes para o All Star Game, entre outras premiações individuais. Seus melhores momentos, porém, parecem ter ficado em Houston, onde atuou por nove temporadas com os Rockets e criou uma relação forte com o agora desafeto, Morey. A saída ocorreu em 2021, quando foi para o Brooklyn Nets, em 2021, em uma negociação cheia de atritos.

Apesar do talento, o comportamento fora de quadra parece tê-lo afastado da lista de jogadores mais desejados do mercado. No fim da última temporada, a informação de que gostaria de sair dos 76ers não causou grande alvoroço na Liga. Apenas Clippers e o próprio Rockets manifestaram desejo de contar com o Barba no elenco. Mas o time texano logo mudou de opinião com a chegada do novo treinador, Ime Udoka, que barrou a ideia de um retorno.