Guardiola iguala número de vitórias de Cruyff no comando do Barça contra Real

Barcelona, 19 jan (EFE).- Com a vitória conquistada pelo Barcelona na noite de quarta-feira sobre o Real Madrid, por 2 a 1, o técnico Josep Guardiola igualou o número de vitórias alcançadas por Johan Cruyff, nove no total, o treinador do time catalão que mais vezes venceu o clube merengue.

A principal diferença é que os triunfos de Guardiola vieram em 13 jogos, praticamente a metade de Cruyff, que precisou de 25 partidas para alcançar a marca.

Desde a chegada de Pep, o Barça enfrentou o Real Madrid em 13 oportunidades. A equipe catalã venceu nove vezes, empatou três e perdeu somente um: a final da Copa do Rei do ano passado, em 1 a 0.

No Bernabéu a marca é ainda melhor. Em sete jogos disputados, a equipe de Guardiola venceu cinco e empatou somente dois. A primeira vitória veio na temporada 2008-09, um 6 a 2 que lhe valeu o campeonato. Na temporada seguinte, 2009-2010, o Barça voltou a ganhar no Campeonato Espanhol, por 2 a 0, com gols de Pedro e Messi, enquanto no ano passado o time catalão somou somente um ponto no empate em 1 a 1.

No jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeoões do ano passado, o Barça se impôes novamente fora de casa e venceu por 2 a 0, com grande atuação de Lionel Messi.

Nesta temporada, a equipe de Guardiola jogou três partidas no Bernabéu e ganhou duas. Empatou no jogo de ida da Supercopa da Espanha, em 2 a 2, e depois decidiu o título no jogo de volta (3 a 2); enquanto no Campeonato Espanhol o Barça venceu por 3 a 1 (Alexis, Xavi, Cesc) e ontem por 2 a 1, na Copa do Rei. EFE.