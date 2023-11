Grande Prêmio de SP estende contrato para realização da F1 até 2030

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 no circuito de Interlagos, na capital paulista, permanecerá no calendário até pelo menos 2030, após garantir uma extensão de contrato de cinco anos. O contrato atual expiraria em 2025. O anúncio foi feito pelo CEO da F1, Stefano Domenicali; o promotor do GP, Alan Adler, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. A extensão, segundo Adler e Nunes, tem os mesmos termos e valores do contrato 2021-2025.

Interlagos, oficialmente chamada de Autódromo José Carlos Pace em homenagem ao vencedor da corrida brasileira de 1975, sediou pela primeira vez um Grande Prêmio do Campeonato Mundial em 1973. O circuito testemunhou alguns marcos importantes na história do esporte, incluindo a emocionante vitória do falecido tricampeão Ayrton Senna em 1991.

“Tenho o prazer de anunciar que ficaremos em Interlagos até 2030 e mal posso esperar por muitos mais anos da atmosfera maravilhosa que os fãs brasileiros trazem”, disse Domenicali. “O Brasil tem uma herança automobilística muito rica e este circuito icônico é um dos favoritos dos pilotos e fãs de todo o mundo. Ele incorpora tudo o que há de bom nas corridas e estamos ansiosos para ver como ele se desenvolverá ao longo dos anos para criar uma experiência ainda melhor”.

O autódromo tem 83 anos de idade e a última reforma, orçada em 160 milhões de reais, foi concluída este ano. “A prorrogação do contrato do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, transmitido para aproximadamente 180 países, solidifica nossa cidade como líder global em sediar grandes eventos com impacto econômico e social, gerando empregos, receitas e oportunidades”, disse Nunes. O prefeito anunciou, ainda, uma nova reforma de 210 milhões de reais, que inclui um túnel de acesso ao autódromo a partir da Estação Autódromo, da Linha 9-Esmeralda da rede de trens.

O Autódromo José Carlos Pace receberá, neste sábado, a sexta e última corrida sprint da temporada 2023 da F1. Interlagos continua sendo, até hoje, a única pista a receber a prova curta em todos os anos desde a adoção do modelo, em 2021.

Na próxima temporada, o GP São Paulo de Fórmula 1 será realizado no final de semana de 1 a 3 de novembro.