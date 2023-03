GP do Bahrein termina com Verstappen, Perez e Alonso no pódio

O início da temporada de 2023 da Fórmula 1 teve um saldo positivo para a Red Bull Racing, que fez dobradinha no pódio com a vitória de Max Verstappen e o segundo lugar de seu parceiro de equipe, Sergio Perez, no GP do Bahrein neste domingo, 5. Fernando Alonso, da Aston Martin, garantiu o terceiro lugar após Charles Leclerc, da Ferrari, abandonar a corrida por problemas no motor. A Mercedes, de Lewis Hamilton, ficou em quinto.

Alonso brigou pela vaga no pódio, o primeiro desde 2021. Logo no início da corrida, na curva 4, Lance Stroll, seu companheiro de equipe, atingiu a parte traseira do seu carro. Isso abriu espaço para que Hamilton e George Russell, ambos da Mercedes, avançassem.

Na curva 10, o automobilista espanhol conseguiu ultrapassar Hamilton. Na volta 45, ele superou Carlos Sainz, esperança da Ferrari para pontuar no GP, tendo em vista a saída de Leclerc na volta 41, conquistando o lugar. Stroll não foi penalizado e terminou em sexto.

O bicampeão Max Verstappen já tinha se destacado ao conquistar a pole position neste sábado, 4, e surpreendeu ao alcançar uma vantagem de 11,987 segundos neste domingo.

Verstappen e Perez fizeram paradas nas 15 e 18, respectivamente, e optaram por utilizar pneus macios durante a corrida. Uma decisão que parece ter sido acertada. “Queríamos ter certeza de que tínhamos os pneus certos e em boas condições também”, disse o bicampeão em entrevista ao site oficial da F1.

Veja classificação: