Gerente de futebol do Avaí confirma chegada de Nunes

Carlito Arini, gerente de futebol do Avaí, confirmou nesta segunda-feira a chegada do centroavante Nunes por empréstimo. A apresentação do jogador, que disputava o Campeonato Paulista pelo São Caetano, está agendada para esta terça-feira.

‘Está confirmado. O Nunes chegou ontem à tarde a Florianópolis, assistiu ao jogo do Avaí e o que falta para apresentá-lo é a troca de documentação de empréstimo entre os clubes’, disse o dirigente ao Diário Catarinense.

O dirigente também comentou as características do atacante de 29 anos. ‘O Nunes é um jogador de área, de referência. Na realidade essa posição é o que todo mundo está buscando hoje. É experiente, tem característica de goleador. Eu, particularmente, o conheço do Santo André, e ele foi artilheiro por vários clubes em que passou’, explicou.

Carlito explica também que a contratação de Nunes não encerra a participação do Avaí no mercado. ‘A princípio vamos esperar, ver se aparece alguma situação no mercado. Tem uma posição que a gente está buscando, mas prefiro não falar ainda para ver se a gente consegue concretizar. Não queremos trazer ninguém por trazer’, revelou.