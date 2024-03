Futebol por justiça: partida em Brumadinho lembrará vítimas da tragédia

Em 25 de janeiro de 2019, o rompimento de uma barragem de rejeitos da Vale causou a morte de 272 pessoas em Brumadinho. Até hoje, cinco anos depois, ninguém foi a julgamento e, agora, uma partida de futebol entre parentes das vítimas e jogadores veteranos relembrará o caso — é o Futebol por Brumadinho.

José Reinaldo de Lima, o Rei Reinaldo, ex-atacante do Atlético Mineiro participará do evento, que ocorrerá no dia 23 de março, defendendo o time dos familiares. “Esse jogo é importante para que o Brasil todo saiba que a tragédia não pode ser esquecida”, diz Reinaldo. “Já estive em Brumadinho, sei como são apaixonados por futebol, mas o futebol não é só lazer, também deve estar ao lado de uma causa tão importante.”

Entre as vitimas da tragédia estavam 15 jogadores e dirigentes de um futebol amador da região, formado por prestadores de serviço da mineradora.

Se juntarão aos familiares das vitimas de Brumadinho, os pais dos jovens vitimados no incêndio do Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. Também em 2019, a tragédia matou dez garotos nesse alojamento da categoria de base do Flamengo.

“Prometi a mim mesmo que nunca desistiria de conseguir punição para os responsáveis pela morte daquelas crianças”, diz Darlei Pizetta, de 52 anos, pai de Bernardo Pizetta, goleiro de 14 anos vitimado no acidente.

Também participarão do jogo, além da seleção local, personalidades como Sergio Araújo, Donato, Wellington Amorim, Augusto Recife, Célio Lúcio e Somália. O evento ocorrerá a partir das 8h30 em Canto do Rio, em Brumadinho e terá transmissão ao vivo dos canais de Youtube da AVABRUM e do projeto Legado de Brumadinho.