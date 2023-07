Futebol feminino ganha mais espaço e respeito na mídia, diz estudo

O futebol feminino vem ganhando mais projeção na mídia, principalmente depois que a modalidade passou a ter um campeonato mundial próprio. Para mensurar o que poderia ser apenas uma impressão particular dos torcedores mais aficionados, pesquisadores americanos e ingleses decidiram fazer o levantamento da cobertura da imprensa durante as Copas do Mundo de Futebol Feminino da Fifa de 2015 e 2019. Comprovaram um aumento de seis vezes no número de artigos em jornais, e de sete vezes, das matérias de capa, segundo os estudiosos.

Foram analisados os principais jornais ingleses, caso do The Times, The Telegraph, The Guardian, The Sun e Daily Mirror. Publicado nessa última quarta-feira, 5, o artigo que partiu da Universidade de Durham, vai além: mostra que o tratamento da imprensa com as jogadoras está mais respeitosa e tem se concentrado na habilidade profissional.

Em 2019, não foram registrados artigos que sensualizam a imagem das jogadoras. Houve também redução na linguagem classificada como “infantilizante” – que seria o uso de expressões como “meninas” ou “senhoras”. Esses termos apareceram 28 vezes, em 2015, e apenas 8, em 2019. No lugar, porém, surgiram palavras que expressam orgulho como “leoas”.

“É realmente encorajador ver esse crescimento no perfil do futebol feminino, mas agora precisamos desenvolver essa ‘nova era’ de igualdade de gênero e garantir a cobertura positiva”, diz Stacey Pope, do Departamento de Esporte e Ciências do Exercício, da Universidade de Durham, que liderou o estudo financiado pela Fifa.

A pesquisa ainda aponta uma demanda do público: “os torcedores entrevistados querem uma cobertura mais regular da mídia de ligas profissionais como a Super Liga Feminina ou a Liga Nacional de Futebol Feminino”, diz a coautora da pesquisa Rachel Allison, do Departamento de Sociologia da Universidade do Estado do Mississípi.