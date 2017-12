Forbes: Michael Jordan é o esportista mais bem pago da história

Na última sexta-feira, a revista Forbes divulgou a lista dos 25 esportistas mais bem pagos da história e o grande campeão foi Michael Jordan, um dos maiores astros da NBA . De acordo com o veículo, o ex-jogador do Chicago Bulls e do Washington Wizards recebeu por volta de 1,85 bilhão de dólares (aproximadamente 5,6 bilhões de reais) durante toda sua carreira esportiva.

Os critérios utilizados pela revista foram: dinheiro de premiação, salários, contratos de patrocínio e ações publicitárias, entre outros. Após a análise de todos os quesitos, a revista chegou aos 25 atletas mais rentáveis, alcançando um total de de oito esportes: futebol, automobilismo, beisebol, futebol americano, tênis, basquete, golfe e boxe, com destaques para as três últimas modalidades que tiveram cinco representantes cada um.

Além da vitoriosa carreira, Jordan tem um contrato de patrocínio vitalício com as marcas Gatorade, Hades, Nike e Upper Deck. Atualmente o ex-jogador é o dono do Charlotte Hornets, uma das 30 equipes da NBA, e sua chegada fez com que a franquia chegasse ao valor de 780 milhões de dólares (cerca de 2,5 bilhões de reais).

Os números de Jordan são realmente impressionantes. Foram seis títulos da NBA atuando com a camisa do Chicago Bulls, sendo o MVP ( jogador mais valioso da final) nas seis vezes que se sagrou campeão, algo único na principal liga de basquete dos Estados Unidos. Além disso, foram duas medalhas de ouro ganhos pelos EUA em 1984 e 1992.

Na lista dos dez primeiros, aparecem quatro golfistas, três jogadores de basquete, um boxeador, um piloto de Fórmula 1 e um jogador de futebol. Confira a lista abaixo:

Os atletas mais bem pagos da história segundo a Forbes

1° Michael Jordan (Basquete)

2° Tiger Woods (Golfe)

3° Arnold Palmer (Golfe)

4° Jack Nicklaus (Golfe)

5° Michael Schumacher (Fórmula 1)

6° Phil Mickelson (Golfe)

7° Kobe Bryant (Basquete)

8° David Beckham (Futebol)

9° Floyd Mayweather (Boxe)

10° Shaquille O’Neal (Basquete)