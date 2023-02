Flamengo vence Al Ahly e fica em terceiro no mundial de clubes

Após a decepção pela derrota na semifinal, a equipe rubro-negra fica com prêmio de consolação. O Flamengo venceu o Al Ahly, do Egito, por 4 a 2, e conquistou o terceiro lugar do Mundial de Clubes da FIFA, no Marrocos.

Os atacantes Pedro e Gabriel fizeram dois gols cada. Os tentos da equipe africana foram marcados por Abdelkader. Os egípcios ainda perderam um pênalti, defendido pelo goleiro Santos, no começo do segundo tempo.

Essa foi a terceira participação do Flamengo no mundial. O clube foi campeão em 1981, ficou em segundo lugar em 2019 e conquistou a medalha de bronze nesta edição do torneio. Real Madrid e Al-Hilal disputam o título.