Flamengo minimiza eliminação e aposta em Grêmio forte no Olímpico

Eliminado na Copa do Brasil frente ao Palmeiras, o Grêmio agora coloca o foco na disputa do Campeonato Brasileiro. Pronto para enfrentar o Tricolor Gaúcho no Olímpico, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), o elenco do Flamengo não acredita que a equipe de Vanderlei Luxemburgo sentirá a derrota na Copa do Brasil, no confronto desta sexta rodada no Brasileiro.

‘O Grêmio vai ser sempre um adversário difícil de se enfrentar no Olímpico, independente dele estar vindo de um resultado positivo ou não. Não podemos esperar nenhum tipo de facilidade. A expectativa é de um jogo muito disputado, entre dois times que sonham em disputar as primeiras posições e que precisam da vitória’, discursou o goleiro Paulo Victor.

Na visão do volante Luiz Antonio, o fato de o Grêmio ter sido eliminado deve tornar a partida deste domingo ainda mais complicada do que se os gaúchos seguissem na briga pelo título da Copa do Brasil.

‘Isso porque o time deles vai fazer de tudo para reagir e nos dará ainda mais trabalho. O Grêmio sabe que tem um time em condições de brigar pelas primeiras posições, assim como o Flamengo, e vamos encontrar muitos problemas neste duelo’, avisou.