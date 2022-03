Fim de uma era: Galvão Bueno deixará a Globo no fim do ano

Após 41 anos, o narrador esportivo Galvão Bueno se preparar para deixar a Rede Globo. Seu contrato vence no final do ano, e não será renovado. A Copa do Mundo no Catar, realizada entre novembro e dezembro, será seu último trabalho à frente da equipe de narração dos jogos no mundial.

Em entrevista ao jornal O Globo, no entanto, Galvão não descarta futuras parcerias e afirma que vai investir mais em plataformas digitais. “Estamos negociando outras coisas, outros caminhos. E, muito provavelmente, muita coisa nesse mundo digital e outras plataformas dentro do Grupo Globo”, disse ele.

Galvão Bueno entrou na emissora em 1981 e narrou 10 Copas do Mundo, incluindo as vitórias do Brasil em 1994 e 2002, e estabeleceu bordões que se tornaram populares mesmo longe dos gramados, como o “É tetra!”, no mundial dos Estados Unidos. Também narrou as conquistas de Ayrton Senna na Fórmula 1 e é grande entusiasta do automobilismo.

Nesta quinta-feira, o narrador pegou a todos de surpresa ao publicar uma mensagem de despedida em seu Twitter. “Jogo de despedidas. Último jogo da seleção no Brasil antes da Copa!! Último jogo de Tite no Brasil como técnico da seleção!! Meu último jogo da seleção no Maracanã em televisão!!”, escreveu. A transmissão será hoje, às 20h30.

