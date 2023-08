Fifa suspende chefe do futebol espanhol após beijo forçado em jogadora

A Fifa anunciou neste sábado, 26, que suspendeu provisoriamente o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, em meio às investigações do escândalo por ter beijado à força a atleta Jenni Hermoso, da seleção de futebol feminino do país. Inicialmente, Rubiales ficará afastado de suas funções por 90 dias enquanto a federação apura violações de “regras básicas de conduta decente”.

O processo disciplinar contra Rubiales foi aberto na última quinta-feira, 24, em relação ao seu comportamento de beijar a jogadora no domingo anterior, na Austrália, após a vitória da Espanha contra a Inglaterra. Na sexta-feira, 25, Rubiales declarou em reunião emergencial da Federação que não renunciaria à chefia do futebol espanhol, apesar da intensão pressão por parte de atletas, clubes e do próprio governo da Espanha – pelo contrário, ele tentou se justificar dizendo que o beijo foi “mútuo, eufórico e com consentimento” e que estaria consolando Jenni Hermoso por perder um pênalti.

Ainda neste sábado, o juiz disciplinar da Fifa Jorge Palacio determinou em comunicado que Rubiales “se abstenha de contato com a jogadora Jennifer Hermoso ou pessoas próximas”, acrescentando que ordem se estende à Federação Espanhola de Futebol e todos os seus membros.

Além de chefe da instituição futebolística espanhola, Rubiales é vice-presidente da União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) desde 2019, recebendo um salário anual de 250 mil euros (cerca de 1,3 milhão de reais), e figura próxima de Aleksander Ceferin, presidente da Uefa. Até o momento, tanto Ceferin quanto a Uefa mantiveram silêncio em relação ao ocorrido.