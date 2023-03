Fifa muda formato e Copa do Mundo de 2026 terá 12 grupos de 4 seleções

A mudança do formato da Copa do Mundo de 2026 foi confirmada pela Fifa, nesta terça-feira, 14. Com a ampliação de 32 para 48 seleções, a competição com sede no México, Canadá e Estados Unidos terá 12 grupos de quatro times, com os dois primeiros avançando, além dos oito melhores terceiros colocados. O número de jogos passará de 64 para 104 e os finalistas entrarão em campo oito vezes, ao invés de sete.

A decisão foi confirmada pelo Conselho da Fifa, em reunião realizada na Ruanda, na capital Kigali. Assim, foi definido que o formato não seria o que era a ideia inicial: 16 grupos de 3 times. Desse modo, a ampliação de times por chave foi decidida.

No formato idealizado inicialmente, os jogos aumentariam de 64 para 80. Agora, no entanto, o torneio terá 104 partidas, com a distribuição das partidas ainda a serem definidos entre as sedes México, Canadá e Estados Unidos. Para isso, também, a Fifa deve aumentar o período de preparação e janela de descanso, chegando a 56 dias, mas apenas 39 dias entre a partida inicial e a final.