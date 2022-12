Fifa anuncia novo Mundial de Clubes, com 32 times, a partir de 2025

DOHA – O presidente da Fifa, Gianni Infantino, anunciou nesta sexta-feira, 16, uma série de novidades relacionados ao Mundial de Clubes. A próxima edição, que terá Flamengo e Real Madrid na disputa, será sediada pelo Marrocos, de 1º a 11 de fevereiro de 2023. A grande novidade, porém, diz respeito a um novo modelo, que estreará no meio de 2025, com a disputa de 32 equipes, a ser realizado de quatro em quatro anos.

“Será como a Copa do Mundo das seleções”, afirmou Infantino em entrevista coletiva em Doha, pouco depois do Congresso da Fifa, e dois dias antes da final da Copa do Mundo entre França e Argentina. O cartola também informou que será criado um Mundial de Clubes feminino, com formato e data ainda indefinidos.

A Fifa não revelou a sede do Mundial de Clubes de 2025, mas é provável que ocorra na América do Norte, como preparação para a Copa do ano seguinte, que será jogada nos Estados Unidos, no México e no Canadá. O torneio substitui no calendário da Fifa o que antes era a Copa das Confederações. Em 2019, a Fifa revelou que tinha o objetivo de criar um Mundial de Clubes ampliado, então com 24 equipes. Na época, a Associação de Clubes Europeus (ECA, na sigla em inglês) informou que boicotaria o torneio, em carta assinada por grandes clubes da Uefa como Juventus, Real Madrid, Ajax, PSG, Barcelona, Bayern de Munique, Manchester United e Benfica. Como será o Mundial de 2022

Nos últimos meses, a Fifa buscou países interessados em sediar o Mundial, considerado pela entidade um fracasso comercial e esportivo. Brasil e Estados Unidos foram cogitados, mas descartados. O Marrocos, que já sediou o Mundial em 2013 e 2014, então, foi o escolhido.Outro problema diz respeito ao calendário, apertado pela disputa da Copa no fim do ano. A Conmebol terá de alterar a data da Recopa Sul-Americana, entre Flamengo e Independiente del Valle, anteriormente marcada para 8 e 15 de fevereiro.

O Mundial de 2022 será disputado no formato tradicional, com sete clubes (os seis campeões continentais e o representante do país-sede). Os representes da Conmebol e da Uefa entram direto na semifinal, o que amplia as chances de um Flamengo x Real Madrid na decisão.

Além deles, já estão classificados o americano Seattle Sounders (campeão da Concachampions) e o neozelandês Auckland City (campeão da Oceania), além do Wydad Casablanca, campeão africano e também da liga marroquina. Ele, portanto, entrará como representante do país-sede, enquanto o Al-Ahly, do Egito, vice-campeão da CAF, herdará a vaga continental. O representante da Ásia não está definido.