Ficha Técnica: Duque de Caxias 2 x 6 Bragantino

FICHA TÉCNICA

DUQUE DE CAXIAS-RJ 2 X 6 BRAGANTINO

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Data: 4 de novembro de 2011 (Sexta-feira)

Horário: 20h30(de Brasília)

Árbitro: Wagner Reway (MT)

Assistentes: Joadir Pimenta (MT) e Paulo Cesar Faria (MT)

Renda: R$ 500,00

Público: 73 pagantes

Cartões amarelos: Felipe Machado, Douglas Pedroso e Paulão (Duque de Caxias); Marcinho, Luis Carlos e Luís Mário (Bragantino)

Cartão vermelho: Júnior Lopes (Bragantino)

GOLS: DUQUE DE CAXIAS: Tony, aos 4min do primeiro tempo; Gilcimar, aos 36min do segundo tempo

BRAGANTINO: Reinaldo, aos 8min do primeiro tempo; Felipe, aos 44min do primeiro tempo; Lincom, a 1min do segundo tempo; Léo Jaime, aos 18 e 32min do segundo tempo; Luis Carlos, aos 40min do segundo tempo

DUQUE DE CAXIAS: Thiago Schmidt, Paulão, Felipe Machado (Leonardo) e Santiago; Everton Silva, Douglas Pedroso (Léo Pimenta), Leandro Teixeira, Erick Flores e Juninho; Tony e Gilcimar

Técnico: Paulo Campos

BRAGANTINO: Gilvan, Junior Lopes, André Astorga e Luís Henrique; Felipe, Reinaldo, Luis Mário (Otacilio Neto), Marcinho e Léo Jaime (Luis Carlos); Romarinho (Luiz Felipe) e Lincom

Técnico: Marcelo Veiga