Espanha e Suécia estão na semifinal da Copa do Mundo Feminina

A nona edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino já conhece a sua primeira semifinal, que será entre Espanha e Suécia. As espanholas, depois de um começo vacilante no torneio, com a derrota por 4 a 0 para o Japão, reencontraram equilíbrio e após golear a Suíça nas oitavas, passou pelas holandesas, atuais vice-campeãs mundiais, por 2 a 1, na última quinta-feira (11), em Wellington, na Nova Zelândia. Pelo mesmo placar, em Auckland, também na Nova Zelândia, a Suécia superou as japonesas, que vinham com o futebol mais consistente da Copa, além de contarem com artilheira Miyazawa, com cinco gols marcados na competição.

A partida entre as duas seleções europeias está marcada para a próxima terça-feira (15), às 5h (horário de Brasília), em Auckland. As duas outras semifinalistas sairão neste sábado (12), com as partidas entre Austrália e França, às 4h (horário de Brasília), e Inglaterra e Colômbia, às 7h30.

Com a eliminação do Japão (que levantou a taça em 2011), a Copa da Austrália e Nova Zelândia não possui mais nenhuma campeã mundial na disputa e, portanto, verá um título inédito no próximo dia 20, data da finalíssima, em Sidney.

Emoção até o fim da prorrogação

Vice-campeãs mundiais em 2019 e com uma campanha mais forte na competição, as holandesas chegaram como favoritas para enfrentar as espanholas, mas encontraram uma adversária disposta a competir. Além disso, o histórico de confrontos não favorecia a Holanda, que havia perdido os três últimos jogos para as rivais.

O primeiro tempo foi de domínio espanhol, com uma bola na trave e um gol não marcado, por impedimento. Na segunda etapa, a disputa seguiu equilibrada, mas aos 36 minutos, a zagueira Van der Gragt meteu a mão na bola dentro da área, pênalti para a Espanha, convertido por Mariona Caldentey. Em desvantagem e faltando poucos minutos, a seleção dos Países Baixos partiu inteira para o ataque e, após duas boas chances, a própria Van der Gragt se redimiu. Ao receber passe na área, ela bateu com calma, como centroavante de qualidade, na saída da goleira espanhola, aos 46 minutos.

Com o empate, as equipes foram para a prorrogação. Já cansados, os dois times diminuíram o ritmo. A Holanda, buscando os contra-ataques, perdeu oportunidades com a atacante Beerensteyn. Mas foi a Espanha que marcou, aos cinco minutos do segundo tempo da prorrogação, com a atacante Paralluelo. Em bela jogada de velocidade, característica principal da atleta, que até ano passado, dividia seu tempo entre futebol e o atletismo, a Espanha fez o segundo gol e garantiu sua vaga na semifinal.

Suécia acaba com sonho do bicampeonato japonês

As duas melhores campanhas da Copa foram a campo e fizeram uma partida extremamente equilibrada. O jovem time japonês, que vinha de goleada sobre a Espanha na primeira fase e uma vitória incontestável sobre a Noruega nas oitavas (3 a 1), apostava na velocidade das atletas e nas trocas de passes. Já a Suécia, que eliminou o tetracampeão Estados Unidos nas oitavas, insistia pelas bolas aéreas, contando com a boa altura da equipe. E aos 31 minutos da primeira etapa, em bola levantada na área japonesa, Ilestedt aproveitou para abrir o placar. O Japão buscou a reação, mas acabou a primeira etapa sem sucesso.

Para piorar, aos cinco minutos do segundo tempo, as adversárias ampliaram, em cobrança de pênalti de Angeldhal. Apesar de manter a organização tática, o Japão subiu a marcação e partiu em busca dos gols. Aos 31 minutos surgiu a primeira grande oportunidade, em penalidade sobre a atacante Ueki. Ela mesmo cobrou, mas acertou o travessão. O restante da partida teve o Japão em cima e a Suécia se segurando na defesa, buscando contra-atacar. Aos 41, as nipônicas furaram o bloqueio sueco e Hayashi descontou. Era tarde e a Suécia chega a sua quinta semifinal de Copa, em busca de sua segunda decisão.

Horário e transmissão dos jogos das quartas de final

12/8 – Austrália x França – 4h (horário de Brasília) – Globo (TV aberta), Sportv (canal fechado) e Fifa+ (streaming).

12/8 – Inglaterra x Colômbia – 7h30 (horário de Brasília)- canal CazéTV no YouTube e Twitch e FIFA+ (streaming).