Em novo formato, Champions deve movimentar transmissões esportivas

A partir do próximo ano, a Champions League, competição de elite da Uefa, com os principais clubes campeões europeus, passará por mudanças de formato, com mais times participantes, mais rodadas na fase de grupos e mais etapas eliminatórias. O novo modelo de disputa vai assegurar mais confrontos diretos entre os principais concorrentes da competição. É um prato cheio para as empresas que transmitem as partidas, como o SBT, entre as emissoras de sinal aberto, e a Warner Bros. Discovery, controladora dos canais por assinatura TNT Sports e Space, além da plataforma de streaming HBO Max.

“A Champions é a maior competição de clubes do mundo”, disse a Veja Diego Vieira, chefe de esportes da Warner Bros. Discovery no Brasil. “Dentro do nosso negócio de esporte, aqui no Brasil, ela é um pilar fundamental.”

A TNT Sports concluiu acordo com a UEFA para a renovação dos direitos de transmissão da UEFA Champions League para o próximo triênio, entre 2024 e 2027. Segundo o novo contrato, a marca esportiva da Warner Bros. Discovery (WBD) seguirá exibindo os jogos do torneio continental na televisão por assinatura e no streaming. A TNT Sports apresenta a maior competição de clubes do planeta há nove temporadas, desde a edição 2015/2016.

A distribuição de conteúdos esportivos está passando por um momento de grande transformação. No caso do canal de assinatura TNT Sports, antes chamado de Esporte Interativo, a combinação de emoção e uma linguagem mais informal marcou as transmissões “É uma linguagem que faz as pessoas viverem aquilo com a gente”, disse Vieira.

Como serão as mudanças?

Nos próximos anos, o chaveamento da Champions League promoverá uma quantidade maior de confrontos entre equipes grandes durante toda a parte inicial da competição. Depois, haverá uma fase específica de mata-mata antes de entrar nas fases mais agudas. Com isso, a quantidade de jogos aumenta. Mais do que isso, aumenta a qualidade dos jogos.

“A competição, que já é extremamente charmosa para o torcedor, vai ficar mais ainda”, disse Vieora. “Porque a realidade é que o brasileiro ama a Premier League, ama a Bundesliga, ama a Serie A italiana, todas essas competições são maravilhosas. Mas o encontro do melhor de cada competição é na Champions.”

A plataforma de streaming HBO Max transmite todas as partidas da Champions League ao vivo – uma iniciativa pioneira no Brasil. Os canais por assinatura TNT e Space veiculam partidas selecionadas. Já as redes sociais da TNT Sports alcançam mais de 80 milhões de pessoas por mês com conteúdos exclusivos e reportagens especiais.