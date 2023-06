Em noite para esquecer, Vasco foi goleado pelo Flamengo

O Vasco tinha uma missão difícil, voltar a vencer após oito partidas, sendo quatro derrotas seguidas, em clássico contra o arquirrival Flamengo. Mas deu tudo errado na última segunda-feira (6), no Maracanã, em jogo que fechou a nona rodada do Campeonato Brasileiro. O time cruzmaltino foi completamente envolvido pelo adversário e sofreu uma goleada de 4 a 1, para desespero da comissão técnica e da diretoria, além da revolta de alguns torcedores. Pulgar, Gerson, Pedro e Ayrton Lucas fizeram para a equipe rubro-negra e Jair descontou.

Com o duro revés, o time caiu para penúltima colocação no Brasileirão, com apenas seis pontos. Com o técnico Mauricio Barbieri pressionado, o clube ainda testemunhou uma tentativa de invasão e vandalismo ao estádio de São Januário, ainda na noite de segunda-feira. A Polícia Militar foi chamada e cerca de 50 pessoas foram dispersadas do local.

Em nota, o Vasco disse que “compreende a insatisfação de seus torcedores e entende que os resultados em campo estão aquém do esperado, mas é absolutamente injustificável que um símbolo de todos os cruzmaltinos seja destruído. O Vasco já acionou as autoridades para evitar que episódios como esse voltem a se repetir e que os culpados sejam identificados.”

Mesmo com um esquema formado por três zagueiros, o Vasco foi alvo fácil do ataque do Flamengo. Desorganizado, o sistema defensivo da equipe de Mauricio Barbieri não resistiu à pressão. O chileno Pulgar abriu o placar aso 13 minutos e Gérson ampliou logo depois, aos 15. Atrás no placar, o Vasco foi ao ataque e acertou a trave, com Pedro Raul. O Mengão respondeu na sequência com uma bola no travessão de Arrascaeta. No fim do primeiro tempo, Pedro e Ayrton Lucas definiram o placar. Desanimados, alguns torcedores vascaínos começaram a deixar o Maracanã ainda no intervalo. Na segunda etapa, com o rival tocando a bola e menos efetivo, o Vasco conseguiu um gol de honra, marcado por Jair.

Com 16 pontos, o Flamengo chegou ao quinto lugar na tabela do Brasileiro.