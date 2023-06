Em jogo cinco, Nuggets enfrentam Heat e podem ganhar 1º título da NBA

Dentro de casa, diante de seus torcedores, na Ball Arena, o Denver Nuggets tem tudo para fechar a série diante do Miami Heat, nesta segunda-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília), e conquistar seu primeiro título da NBA. Vencendo por 3 a 1, com duas vitórias seguidas na Flórida, a franquia do Colorado tem o favoritismo dentro de quadra e as estatísticas a seu favor.

Em 36 decisões da liga com este resultado na série, em apenas uma, um time conseguiu reverter a situação. Foi em 2016, quando o Cleveland Cavaliers, com Lebron James no auge, perdia por 3 a 1 para o Golden State Warriors e conseguiu o título, vencendo os últimos três jogos. Apesar de uma equipe organizada e que elevou seu nível dentro dos playoffs, em comparação a temporada regular, o Heat não tem sido páreo para o completo Denver. Nas quatro primeiras partidas, sofreu três derrotas incontestáveis e o único triunfo até o momento, foi por apenas três pontos (111 a 108), no único momento titubeante do rival na série.

Individualmente, a diferença também é significativa. O principal astro do Nuggets é o pivô Nicola Jokic, que está no melhor momento da carreira. Eleito duas vezes o melhor jogador da temporada (2020/21 e 2021/22), o sérvio tem quebrado marcas históricas nos playoffs e já é apontado como um dos melhores pivôs dos últimos tempos. No Heat, o craque é Jimmy Butler, um ala de muita explosão, que chegou a NBA discretamente e se transformou em protagonista ao longo dos anos. Mas após ser considerado o melhor jogador dos playoffs da conferência oeste, não tem conseguido manter o ritmo nos jogos da decisão. E o Heat também não tem contado com grandes atuações de seus coadjuvantes, Diferente do que tem ocorrido do outro lado da quadra.

Com uma leve torção no tornozelo direito, que o fez mancar durante parte do jogo quatro, Jokic não deve desfalcar o Nuggets na partida, que tem tudo para ser a mais importante e feliz da franquia do Colorado.

O duelo começa será transmitido pela ESPN (canal fechado) e pelo Star + (Streaming).