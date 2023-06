Em duelo de gerações, Djokovic pega Alcaraz atrás de recorde

Após uma batalha contra o russo Karen Khachanov, nesta terça-feira (6), o sérvio Novak Djokovic está classificado para a semifinal de Roland Garros. O jogador de 36 anos, além de ir atrás do tricampeonato na França, poderá se tornar o recordista de títulos de Grand Slam (os quatro maiores torneios do tênis). Com 22 taças, ele está empatado com seu grande adversário, o espanhol Rafael Nadal, que deu uma pausa na carreira para se recuperar de lesão.

E para conquistar essa marca, o veterano terá que enfrentar e vencer o sucessor de Nadal nas quadras da ATP, o fenômeno Carlos Alcaraz, de 20 anos e já primeiro do ranking mundial. A missão não vai ser fácil. Enquanto Djoko, terceiro do ranking, suou bastante para bater Khachanov por 3 sets a 1 (parciais de 4-6, 7-6(0), 6-2 e 6-4, o jovem espanhol atropelou o grego Stefanos Tsitsipas (cabeça de chave número cinco) por 3 a 0 (6-2, 6-1 e 7-6).

Mesmo em melhor momento, Alcaraz tem, além do sérvio, a inexperiência como adversário. Essa é a sua primeira semifinal em Roland Garros, feito que o tornou o semifinalista mais jovem do torneio parisiense, “título” que pertencia a Djokovic, entre os quatro classificados em 2007.

O próprio espanhol afirmou, em entrevista coletiva após a vitória sobre Tsitsipas, que Djoko é favorito. “Não é para escapar e nem tirar pressão, mas se o Novak está lá, é o favorito. Ele conquistou dois títulos aqui e se não conquistou mais é porque coincidiu com o melhor da história no saibro”, disse Alcaraz, lembrando de Nadal, ganhador absoluto de Roland Garros, com 14 títulos.

Apesar da modéstia, na única vez em que se enfrentaram, o espanhol levou a melhor sobre Djokovic. Foi ano passado, também em uma semifinal, no ATP 1000 de Madri, em um equilibrado 2 sets a 1 (6-7, 7-5, 7-6).

Para Djoko, não faltam motivações para a “revanche”. Além da chance do tricampeonato e do recorde em Grand Slams, vencer Alcaraz e uma provável final, devolverá ao sérvio a liderança do ranking da ATP. A partida está marcada para está sexta (9), às 9h45 (horário de Brasília), na tradicional quadra Phillipe Chatrier.