Em duelo com confusão e expulsões, Corinthians avança na Sul-Americana

Se em São Paulo, na partida entre Corinthians e Universitário-PER, a confusão ficou fora de campo, quando o preparador físico do clube peruano fez gestos racistas e foi preso, em Lima, a balbúrdia ocorreu no gramado. Mesmo assim, o time brasileiro, na última terça-fera (18), venceu por 2 a 1 (já havia vencido em casa por 1 a 0) e vai disputar as oitavas de final da Copa Sul-Americana diante do Newell’s Old Boys, da Argentina.

Disputando três competições simultâneas (Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana), o Corinthians teve seus principais atletas poupados e foi a campo com um time praticamente reserva. Por isso, sofreu no primeiro tempo com a pressão do adversário, mas contou com a boa atuação do jovem goleiro Carlos Miguel. No segundo tempo, após mexer no time, colocando Léo Maná, Maycon e Biro no lugar de Rafael Ramos, Adson e Felipe Augusto, o técnico Vanderlei Luxemburgo viu o Timão se reorganizar e ter mais a bola nos pés. E aproveitou um contra-ataque aos 24 minutos para abrir o placar, com Maycon, livre na pequena área. Mas 10 minutos depois, o Universitário igualou, em cobrança de pênalti de Flores.

A partida, já com ares de tensão, se encaminhava para o final. O clube peruano foi para o tudo ou nada e escancarou sua defesa. O Timão aproveitou com o jovem Ryan, que aos 48 minutos, ao marcar o gol, correu para perto da arquibancada e e ergueu a camisa corintiana em frente à torcida rival. Foi o estopim para uma briga que tomou conta das equipes. A polícia entrou em campo e só após 10 minutos, controlou a situação. O árbitro Wilmar Roldán mostrou cinco cartões vermelhos, três para os donos da casa – Calcaterra, Di Benedetto e Guzmán, e dois para o Corinthians, Ryan e Matheus Araújo.

A partida recomeçou e o Universitário ainda acertou a trave de Carlos Miguel. Era pouco tempo para uma reação e o Alvinegro garantiu a vaga.

A vaga rendeu aos cofres do clube mais US$ 550 mil (aproximadamente R$ 2,5 milhões). Contra o Newell’s Old Boys, o Timão deve jogar Na entre os dias 1º e 3 de agosto (ida) e entre 8 e 10 de agosto (volta).

Luxemburgo se desculpa e Fossati protesta

No fim do tumultuado confronto, o técnico Vanderlei Luxemburgo se desculpou pela “provocação” feita por Ryan, autor do segundo gol. “

“Eu queria fazer um pedido de desculpas pelo meu atleta, muito jovem, tem 19 anos, primeira viagem internacional. Fez um gol importante e transcendeu a parte do futebol. É muito jovem, tem que aprender muito”, disse Luxa, sobre o atacante que fez seu primeiro gol na equipe principal.

No outro vestiário, o uruguaio Jorge Fossati, técnico do Universitário, reclamou da atitude do jogador corintiano e até comparou comemoração com o ato racista do membro da sua comissão técnica, preso em São Paulo.

“Agora não aconteceu nada pelo gesto de mostrar a camisa. Isso é tirar sarro da cara ou o quê? O garoto tem o que, 12 anos? Mas lá, por um gesto, tem um preparador físico preso há sete dias. Aqui tem que desculpar porque, pobrezinho, é um jovenzinho”, ironizou Fossati.