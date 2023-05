Dortmund tropeçou em casa e Bayern de Munique ficou com o título alemão

O Borussia Dortmund protagonizou neste sábado, 27, um tropeço histórico dentro de casa, no Signal Iduna Park. Dependendo apenas de si para quebrar o jejum de títulos e voltar a ser campeão alemão, a equipe ficou no empate com o Mainz por 2 a 2 e viu o rival Bayern de Munique ficar com o título pela 11ª temporada seguida.

O que parecia fácil se tornou uma epopeia para o Borussia Dortmund, que se complicou logo nos primeiros minutos. Nervoso dentro de campo, o time sentiu a responsabilidade de fazer a lição de casa. Na bola parada, aos 15 minutos, Olsen marcou de cabeça para o Mainz. Logo em seguida, o Dortmund teve a chance de igualar o marcador em cobrança de pênalti, mas Haller bateu mal e parou no goleiro. Para tornar a decisão ainda mais dramática, Onisiwo ampliou para os visitantes e o Bayern de Munique vencia o jogo contra o Colônia.

O BVB foi para o intervalo sabendo que o título estava nas mãos do rival bávaro e, para reverter a situação, só com três gols e virando jogo. Na pressão total, Raphaël Guerreiro encontrou um chute de dentro da área que ainda bateu na trave antes de entrar. Apesar do tento, o grito de gol veio mesmo aos 36 minutos da etapa final, quando o Colônia empatou contra o Bayern e voltou a deixar o título nas mãos do Dortmund. No vai e vem, Musiala garantiu a vitória dos bávaros já nos minutos finais.

Sem conseguir reverter o marcador, o Borussia Dortmund amargou o empate por 2 a 2 e deixou escapar o título. Com o resultado positivo do Bayern em Colônia, o time de Munique se consagrou campeão pela 11ª vez consecutiva.

