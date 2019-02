Domenicali vê Vettel ao lado de Alonso na Ferrari: ‘Poderia funcionar’

Chefe de equipe da Ferrari, Stefano Domenicali disse nesta terça-feira que não tem objeção alguma em relação a uma possível ida do atual bicampeão Sebastian Vettel, da Red Bull, para a Ferrari. As informações são do jornal italiano Gazzetta dello Sport.

Perguntado sobre a possibilidade, o dirigente não fugiu da resposta. ‘Se Alonso aceitaria Vettel? Acho que sim, acho que poderia funcionar. A força de Fernando é que ele não tem medo de ninguém, e isso vem da maturidade’, explicou Domenicali.

Os rumores sobre quem irá ocupar o outro cockpit ao lado do espanhol na Ferrari têm se intensificado principalmente após a fraca temporada de Felipe Massa no time italiano, em sexto com apenas 90 pontos conquistados até agora. No entanto, a escuderia garantiu que o brasileiro irá cumprir seu contrato, que expira no fim da próxima temporada. O de Vettel, por sua vez, acaba somente em 2014.

O chefe de equipe também colocou outro nome nesta ‘briga’ não declarada: do queridinho da rival McLaren, Lewis Hamilton. ‘Massa vai fazer de tudo para nos mostrar que ele merece estar na Ferrari, e outros pilotos com contratos expirando também tentarão mostrar que estão prontos para chegar à Ferrari. Hamilton é um deles’, completou.

A próxima etapa da Fórmula 1 após a de Suzuka, no último fim de semana, que sacramentou o segundo título de Vettel com a Red Bull, é da Coreia do Sul, no próximo domingo.