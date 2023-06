Denver Nuggets de Nikola Jokic vence Miami Heat e é campeão da NBA

O favoritismo se confirmou e o Denver Nuggets foi campeão da temporada 2022/23 da NBA. Com a vitória por 94 a 89 sobre o Miami Heat, no jogo 5 da série decisiva, nesta segunda-feira (12), o Nuggets fechou em 4 a 1 a melhor de sete e levantou o troféu Larry O’Brien pela primeira vez em 47 anos de história da franquia dentro da liga. A vitória ocorreu dentro de casa, para a alegria dos torcedores que ainda viram seu maior astro, o pivô Nikola Jokic, marcar 28 pontos, pegar 16 rebotes e ganhar o prêmio de melhor jogador das finais (MVP). O sérvio bateu mais uma marca, ao se tornar o primeiro jogador a liderar as estatísticas de pontos, rebotes e assistências em playoffs na mesma temporada ( 30 pontos, 13,5 rebotes e 9,5 assistências).

Tricampeão da NBA, o Miami Heat, do ala Jimmy Butler, que também conquistou um duplo-duplo (21 pontos e 12 rebotes), ficou com o vice-campeonato pela quarta vez.

O time da Flórida começou em alta intensidade sua complicada missão. Precisando de três vitórias seguidas para virar a série e vencer a temporada, o Heat abriu 5 a 0 logo nas primeiras investidas. Seguro e com o apoio da torcida, o Nuggets logo equilibrou o duelo e tomou a vantagem. O confronto ganhou equilíbrio e nenhuma das equipes conseguiu se distanciar no placar. No segundo quarto, os visitantes intensificaram a pressão e abriram vantagem. Com Butler o pivô Bam Adebayo trabalhando bem na defesa e no ataque, o Heat foi para o intervalo com oito pontos na frente. O terceiro quarto começou, dessa vez, com o Nuggets mais agressivo no garrafão adversário. Com Jokic mais ligado e a mão certeira do armador Jamal Murray nas bolas longas, o Denver conseguiu empatar em 60 a 60. A partir dai o jogo voltou a ser muito equilibrado, com o Miami protegendo bem seu garrafão e buscando as bolas de média e longa distância na frente. Dessa forma, Kyle Lowry fez os pontos que mantiveram a liderança dos visitantes, 71 a 70.

O último período pegou fogo. Se de um lado, o Nuggets sabia que eram 12 minutos para o título, do outro, o Heat lutava para se manter vivo na final. Em duelo franco, a franquia de Colorado levava pequena vantagem no placar. Em uma falta muito contestada pelos jogadores do Nuggets, Butler deixou o Heat colado, em 86 a 85 para os donos da casa. O último minuto foi eletrizante. Foi aí que pesou a dependência da equipe da Flórida no camisa 22. Depois de errar um passe que custou uma falta convertida em dois pontos, por Caldwell Pope, Butler errou uma bola de três, faltando 15 segundos. Bruce Brown ainda marcou mais dois, 94 a 89 e o campeonato garantido para o Denver Nuggets.

Resultados da série:

Jogo 1 – Denver Nuggets 104 x 93 Miami Heat – Denver

Jogo 2 – Denver Nuggets 108 x 111 Miami Heat – Denver

Jogo 3 – Miami Heat 94 x 109 Denver Nuggets – Miami

Jogo 4 – Miami Heat 95 x 108 Denver Nuggets – Miami

Jogo 5 – Denver Nuggets 94 x 89 Miami Heat – Denver