Denilson e Rhodolfo ficam fora de treino do São Paulo

Por Fernando Faro

São Paulo – O técnico Emerson Leão não pôde contar com Denilson e Rhodolfo no coletivo realizado nesta terça-feira no CT do São Paulo na Barra Funda. Segundo a assessoria de imprensa do volante, ele confundiu o horário do treinamento e pensou que o treinamento seria à tarde. Vale dizer que, exceção às reapresentações, Leão sempre marca as atividades para o período da manhã.

Apesar do deslize, a diretoria do São Paulo descarta multar o atleta, cujo contrato de empréstimo se encerra no fim deste mês. Denilson ficará fazendo exercícios físicos separadamente.

Situação mais preocupante é a de Rhodolfo, que sentiu dores na coxa direita e foi poupado da atividade. O defensor reclamou de cansaço após a partida contra o Santos depois de ficar 16 dias sem atuar por conta de um edema na panturrilha esquerda.

Sem os dois, Leão testou a equipe para o duelo com o Atlético Mineiro, domingo, no Morumbi, com Denis; Douglas, Paulo Miranda, Edson Silva e Cortez; Fabrício, Casemiro, Cícero e Jadson; Lucas e Luis Fabiano.