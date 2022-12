Croácia x Marrocos: tudo sobre a disputa pelo 3ª lugar neste sábado

Croácia e Marrocos fazem jogo decisivo pelo terceiro da Copa do Mundo do Catar, às 12h (de Brasília), no Estádio Internacional Khalifa. A partida terá transmissão ao vivo pela Globo, na TV aberta, SporTV, na fechada, e pelos streamings Fifa+ e Globoplay.

Além de definir o terceiro lugar no pódio da principal competição de futebol do planeta, quem vencer o duelo levará para casa 27 milhões de dólares (143,4 milhões de reais). A seleção derrotada, na quarta posição, ficará com 25 milhões de dólares (132,8 milhões de reais). Os dois times se enfrentaram na primeira fase, em empate em 0 a 0.

Como chega o Marrocos

A seleção africana foi a grande sensação desta Copa ao se tornar a primeira equipe do continente a chegar à semifinal. Líder do grupo F, fez uma campanha notável na primeira fase, com duas vitórias e um empate, justamente contra a Croácia, e apenas um gol sofrido. Eliminou as favoritas Espanha e Portugal no mata-mata, mas caiu para a França, por 2 a 0, na semifinal.

Com futebol aguerrido e lutador, o técnico marroquino, Walid Regragui, chegou a comparar o desempenho da seleção com o personagem Rocky Balboa. Em entrevista coletiva na véspera da partida contra os croatas, Regragui reconheceu o “nocaute” contra os atuais campeões, mas mostrou-se otimista.

“Agora fomos nocauteados, mas vamos voltar a nos levantar, como Rocky sempre se levanta de novo. Eu sei que há um Rocky 7 ou 8. Vamos ficar por aqui por muito tempo. Aprendemos muito. É isso que precisamos para nos levantar, precisamos aprender bem para seguir em frente e fazer melhor do que o que fizemos”, disse o treinador.

Desfalque certo para o duelo decisivo será o zagueiro e capitão da equipe, Romain Saïss, devido a uma lesão na coxa. Já o zagueiro Nayef Aguerd, o lateral-esquerdo Noussair Mazrouai e o atacante Youssef En-Nesyri, artilheiro da equipe, sentem dores musculares e são dúvidas para a partida.

Com isso, a possível escalação marroquina para o jogo contra os croatas deve ter: Bono; Hakimi, El Yamiq, Dari e Attiyat-Allah; Amrabat, Ounahi e Amallah; Ziyech, Zakaria (En-Nesyri) e Boufal.

Como chega a Croácia

Vice-campeã em 2018, desta vez, os croatas brigarão pelo terceiro lugar. Algoz de Japão e Brasil, a equipe perdeu por 3 a 0 para a Argentina na semifinal. Pela fase de grupos, foram dois empates e uma vitória.

Entre as quatro melhores do mundo pela segunda vez consecutiva, o técnico da seleção, Zlatko Dalic, destacou, na entrevista coletiva, a importância do feito e a comparação com a “Geração Bronze” da Croácia, no Mundial de 1998.

“Em 1998 ganhamos a primeira medalha para o nosso país com a nossa equipa de futebol. Este foi o início do nosso sucesso. Todos esperávamos que um dia conseguíssemos a mesma coisa. Ter a chance de ganhar uma medalha pela segunda vez em quatro anos é uma grande coisa. Daremos tudo o que pudermos para conseguir isso”, destacou Dalic.

Para o duelo contra os marroquinos, a equipe europeia também não deve repetir a escalação. O zagueiro Gvardiol, o lateral-direito Juranovic e o meio-campista Brozovic são dúvidas. O astro Luka Modric, de 37 anos, eleito o melhor jogador da última Copa, deve fazer sua despedida dos Mundiais.

A provável escalação deve ser com: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa; Brozovic, Kovacic e Modric; Pasalic, Perisic e Kramaric.

