Theo Hernández: como Ibiza e lesão do irmão alçaram o destaque francês

A França abriu o placar pela semifinal da Copa do Mundo do Catar graças ao oportunismo de Theo Hernández, logo aos cinco minutos de jogo. Oportunismo e predestinação, aliás, são palavras que bem definem a carreira do lateral-esquerdo de 25 anos. Antes de virar titular do Milan e da seleção francesa, o jogador foi reserva do irmão, Lucas Hernández, e superou uma passagem apagada pelo Real Madrid.

Theo é irmão mais novo do lateral-esquerdo do Bayern de Munique. Este começou a Copa do Catar como titular, posto que era seu também na edição de 2018, mas o sonho foi interrompido cedo. Aos nove minutos de jogo da estreia francesa, Lucas sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho e foi cortado da Copa.

Coube, então, a ele assumir a vaga e virar uma das principais peças da equipe francesa neste Mundial, principalmente pela capacidade ofensiva. Mas nem sempre foi assim.

Formado pelas categorias de base do Atlético de Madri, o jogador foi adquirido pelo Real Madrid em 2017, mas jamais conseguiu engatar uma sequência de jogos, foram 23 no total e nenhum gol marcado.

Emprestado a Real Sociedad e desacreditado na posição, a virada de chave na carreira se deu durante as férias em Ibiza, em 2019, e graças a Paolo Maldini, lendário ex-zagueiro italiano e atual diretor técnico do Milan.

Segundo Theo, que à época, estava perto de fechar acordo com o Bayer Leverkusen, o encontro com Maldini “virou tudo de cabeça para baixo”.

“Se assinei pelo Milan, foi em grande parte graças a Maldini. Ele veio me visitar quando eu estava de férias em Ibiza. Conversamos sobre futebol… Ele me contou muitas coisas boas sobre meu jogo e meu progresso”, disse o lateral em entrevista ao jornal Marca no ano passado.

O Milan pagou 20 milhões de euros e assinou com o francês em um acordo bastante contestado na época. No entanto, o voto de confiança surtiu efeito.

Em três temporadas com os rossoneri, o lateral acumula 140 jogos e 22 gols marcados, incluindo o gol decisivo na vitória da equipe diante do Atalanta, que praticamente selou o título do Campeonato Italiano depois de onze anos.

Com a seleção francesa, Theo atuou em doze jogos e balançou as redes duas vezes, cinco dessas partidas já pela Copa do Catar.

Domingo, 18, a França de Theo Hernández vai em busca da terceira taça da Copa do Mundo, diante da Argentina, às 12h (de Brasília) e espera contar com o oportunismo e predestinação do lateral para continuar a deixar tudo em família no torneio.