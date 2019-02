Correção: Bahia empata e fatura Estadual após 11 anos

Por AE

São Paulo – Correção: O título da nota anterior estava errado. Segue a versão corrigida.

Com Paulo Roberto Falcão no comando, o Bahia empatou com o Vitória por 3 a 3, em Pituaçu, neste domingo, e conquistou seu primeiro título do Campeonato Baiano desde 2001. Depois do empate por 0 a 0 na primeira partida, a equipe podia jogar por outra igualdade e soube utilizar esta vantagem a seu favor.

Quem saiu na frente, no entanto, foi o Vitória, com Neto Baiano. Fahel empatou na sequência, e Gabriel virou. Mas o Bahia viu o rival voltar a igualar, com Neto Baiano, e passar à frente, com Dinei. Somente aos 26 minutos do segundo tempo, Diones selou o resultado e garantiu o primeiro título estadual do clube nos últimos 11 anos.

Outro clube que garantiu o título no sufoco, neste domingo, foi o Coritiba. Depois de um empate por 2 a 2 na primeira partida, a equipe voltou a ficar na igualdade com o Atlético-PR, desta vez por 0 a 0, no Couto Pereira, e a conquista só foi decidida nos pênaltis.

O equatoriano Guerrón errou a quarta cobrança para o Atlético-PR e o meia Everton Ribeiro converteu a última para garantir o tricampeonato consecutivo da competição e o 36.º na história do Coritiba.

Em Pernambuco, o Santa Cruz comprovou seu bom momento das últimas temporadas com o título estadual. A equipe derrotou o Sport por 3 a 2 mesmo na Ilha do Retiro, depois de empate por 0 a 0 na primeira partida, e conquistou seu segundo Pernambucano consecutivo, o 26.º do clube.

Em Santa Catarina, o Figueirense fez a melhor campanha, venceu os dois turnos, mas não resistiu ao Avaí na decisão. Depois de perder por 3 a 0 na primeira partida, a equipe caiu novamente neste domingo, desta vez por 2 a 1, e viu seu maior rival levantar o título estadual em pleno Orlando Scarpelli.

Já em Goiânia, o time de melhor campanha conseguiu o título. O Goiás enfrentou o Atlético-GO no Serra Dourada – após o empate por 2 a 2 na primeira partida -, estava perdendo até os 28 minutos do segundo tempo, mas conseguiu o empate por 1 a 1 e o troféu de campeão com um golaço de Ramon.C