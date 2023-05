Copa do Brasil: onde assistir e o que cada time precisa para avançar

Nesta quarta-feira (31), têm início os jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Os oito times que conseguirem avançar nas partidas decisivas já garantem, além da esperança em levantar a taça, mais R$ 4,3 milhões. O campeão do torneio neste ano vai embolsar, no total, R$ 91,8 milhões, valor importante para manter as contas em dia. Alguns times entram em campo com a situação mais tranquila, outros terão que se desdobrar para continuar na briga.

Um deles é o Corinthians, que precisa tirar uma desvantagem significativa diante do Atlético-MG, após a derrota por 2 a 0 na primeira partida, no Mineirão. O clima no elenco está melhor, após a equipe encerrar o jejum de um mês sem vitórias, ao vencer o Fluminense, no último final de semana, pelo Brasileirão. O Galo chega com a vantagem de dois gols a Neo Quimica Arena e uma invencibilidade de seis jogos. Além disso, ainda não perdeu por mais de dois gols sob o comando de Eduardo Coudet. Dentro de casa e atrás no placar agregado, o Timão deve partir para cima, nesta quarta, às 21h30, em jogo que será transmitido pela Globo (TV aberta), além do SporTV, do streaming Amazon Prime Video e pelo pay-per-view Premiere.

Já o arquirrival do Corinthians, o Palmeiras tem tudo para garantir seu lugar nas quartas. Depois de fazer 3 a 0 no Fortaleza, dentro do Allianz Parque, a equipe do técnico Abel Ferreira também entrará no Castelão com um retrospecto muito positivo. Sem perder há 15 jogos, o Verdão não sofre um revés por três ou mais gols desde novembro de 2022. Além de jamais ter perdido para o Fortaleza desta forma. Missão muito difícil para o clube cearense. O jogo, que começa às 19h e terá transmissão do SporTV e do serviço de pay per view Premiere.

No estádio Nilton Santos, às 21h30, o Botafogo recebe o Athlético-PR precisando de dois gols de diferença para avançar. Depois de vacilar no Paraná e perder por 3 a 2, após estar ganhando de 2 a 0, o líder do Campeonato Brasileiro encara o adversário que não vive bom momento. Depois do triunfo sobre o Fogão, o Furação perdeu suas três partidas. Uma vitória simples do Botafogo leva o jogo para os pênaltis. A partida, às 21h30, terá transmissão aberta da Globo. Também será transmitido pelo SporTV, Amazon Prime e pelo pay-per-view Premiere.

No Mineirão, Cruzeiro e Grêmio jogam a partida de volta entre os dois maiores vencedores da Copa do Brasil. Após o empate (1 a 1), em Porto Alegre, quando dominou o duelo, o Cruzeiro conta com a torcida para se impor em campo novamente, mas desta vez, sair com a vitória. A equipe gaúcha entrará em campo, às 20h, com o retorno do veterano artilheiro Luis Suárez, poupado na última partida do Brasileirão para estar inteiro na decisão desta noite. A transmissão do confronto será do Amazon Prime Video.

A torcida do Internacional, no Beira-Rio, nesta quarta, às 21h30, terá que empurrar o Colorado diante do América-MG. A equipe gaúcha não conseguiu segurar a pressão feita pelo Coelho, no primeiro jogo e perdeu por 2 a 0. Balançando no cargo, o técnico Mano Menezes busca uma reação da equipe neste confronto para tentar a classificação. O jogo será transmitido exclusivamente pelo Amazon Prime Video.

Na arena Fonte Nova, às 19h, Bahia e Santos tentam tirar o zero do placar, o que não conseguiram fazer na primeira partida, na Vila Belmiro. Quem vencer, classifica. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. A transmissão será no SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere.

Em jogo desta quinta-feira (1), às 20h, Flamengo e Fluminense também duelam para abrir o placar e avançar de fase, após o 0 a 0 no primeiro clássico. As duas equipes não vivem bom momento. Fora de campo, jogadores e diretoria do Fla estão em clima conturbado. Em campo, o Flu engatou série negativa, com três derrotas seguidas. A partida será novamente no Maracanã, agora com mando rubro-negro. A transmissão será do SporTV e do Premiere.

No Morumbi, às 19h30 desta quinta (1), o São Paulo, embalado pela invencibilidade de 11 partidas e com vantagem de dois gols, construída na primeira partida, recebe o Sport. Único time da Série B nas oitavas da Copa do Brasil, o clube pernambucano precisa ir ao ataque, se quiser fazer história e avançar às quartas. A transmissão será exclusiva do Amazon Prime Video.