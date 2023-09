Corinthians e Fortaleza disputam vaga na final da Sul-Americana

O Corinthians recebe o Fortaleza, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira, 26, em Itaquera, no jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. SBT e ESPN transmitem a partida ao vivo. Do outro lado da chave, LDU (Equador) e Defensa y Justicia (Argentina) se enfrentam, no mesmo horário, em Quito, no estádio Casa Blanca.

O Corinthians está motivado com a retomada no Brasileiro, campeonato no qual venceu o líder Botafogo no dia 22. A partida terminou com um triunfo de 1 a 0 do Timão, que subiu para a 10ª colocação. Sem grandes títulos desde 2017, quando levantou seu último Brasileirão, o Corinthians busca chegar à final da competição continental para romper o jejum e ainda conquistar um título inédito.

O técnico Vanderlei Luxemburgo tenta chegar a mais uma final em sua carreira. “Os jogadores entenderam nossa proposta. A pressão vai continuar e agora nós temos a responsabilidade de jogar dois jogos decisivos para chegar à final de uma competição importante. É importante adquirir a vantagem”, declarou Luxemburgo, projetando os confrontos contra o Fortaleza.

Vai começar a semana de decisão! ⚽🔥 Jogai por nós! 🏴🏳️ 📸 Rodrigo Coca#VaiCorinthians pic.twitter.com/Sj0gwLSgEp — Corinthians (@Corinthians) September 25, 2023 Continua após a publicidade

O Fortaleza busca seu primeiro título internacional. O clube participa pela quarta vez de uma competição continental em toda sua história. Nas últimas partidas a equipe vem de uma grande arrancada: são sete vitórias nos últimos oito jogos (contando Brasileirão e Sul-Americana). Uma dessas vitórias no Brasileiro foi justamente sobre o Corinthians, de 2 a 1 na capital cearense.

Graças a essa boa sequência o Fortaleza deu um salto na tabela e agora ocupa a 8ª colocação, com o objetivo de se classificar para próxima edição da Copa Libertadores. A outra forma de chegar à maior competição da América do Sul é justamente através da Sul-Americana, já que o campeão tem vaga garantida na Liberta do próximo ano.

Treino de apronto concluído! ✅ 📸 Vinícius Palheta/FEC#FortalezaEC pic.twitter.com/cpfmwawHTO Continua após a publicidade — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) September 25, 2023

A esperança de gols da equipe nordestina é o atacante Juan Martín Lucero. O argentino é o artilheiro do Fortaleza na temporada com 20 gols, além de também contribuir servindo seus companheiros com sete assistências. Nos últimos dez jogos entre as equipes o equilíbrio é grande: são quatro vitórias do Corinthians, três vitórias do Fortaleza e outros três empates.

(Com Agência Brasil)