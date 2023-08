Copa do Mundo Feminina; Alemanha fora e Marrocos faz história

Um dia depois de o Brasil ser eliminado na primeira fase da Copa do Mundo de Futebol Feminino, foi a vez da Alemanha dar adeus, de forma surpreendente. A equipe, bicampeã mundial (2003 e 2007) e apontada como uma das favoritas ao título, empatou com a Coreia do Sul em 1 a 1, na manhã desta quinta-feira (3), em Brisbane. Com o resultado, ficou em terceiro lugar no Grupo H, com quatro pontos. Em seu lugar, quem fez história e vai às oitavas de final é Marrocos, a única seleção estreante na Copa a avançar para a próxima fase da competição, ao vencer a Colômbia por 1 a 0, também nesta terça, em Perth, também na Austrália.

Mesmo com o revés, as colombianas se classificaram em primeiro no grupo, pois já tinham batido a Coreia do Sul e a Alemanha, terminando com seis pontos, mesma pontuação, mas melhor saldo de gols que as marroquinas. Na primeira rodada do torneio, a seleção africana havia sofrido uma goleada de 6 a 0 para as alemãs, por isso tamanha surpresa.

Nas oitavas, as colombianas vão encarar a Jamaica, que eliminou o Brasil. A partida está marcada para a próxima terça-feira (8), às 5 (horário de Brasília), em Melbourne. A seleção marroquina enfrenta a França, também na terça, mas às 8h (horário de Brasília), em Adelaide.

Enquanto a Colômbia será a única representante da América do Sul na segunda fase da Copa, A África, por sua vez, terá, pela primeira vez, três representantes. Além de Marrocos, classificaram-se Nigéria e África do Sul.