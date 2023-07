Conheça Arthur Friedenreich, goleador brasileiro homenageado no Doodle

O Doodle desta terça-feira, 18, está homenageando o brasileiro Arthur Friedenreich na página de pesquisas do Google. O jogador esteve na primeira escalação da seleção, em 1914, e abriu as portas para que os negros pudessem jogar futebol profissionalmente no país. Se ainda estivesse vivo, ele completaria 131 anos nesta data.

Filho do imigrante alemão Oscar Friedenreich e da afro-brasileira Matilde de Morais e Silva, Arthur nasceu em 1892, quatro anos após a abolição da escravidão no Brasil. Ele começou a se destacar no esporte em um time do bairro do Bixiga, na capital de São Paulo. Logo Friedenreich começou a jogar na primeira divisão paulista, primeiro no Germânia e, depois, no Ipiranga.

Já na seleção, onde esteve desde o princípio, na partida contra o inglês Exeter City, o jogador se tornou o primeiro grande astro do futebol brasileiro. Feroz em campo, Friedenreich ganhou a alcunha de O Tigre. No entanto, a garra e a invencibilidade não o impediram de sofrer pelo racismo que contamina os campos de futebol até hoje – em 1921, o então presidente Epitácio Pessoa recomendou que só jogadores brancos representassem o Brasil no exterior e, por isso, ele ficou impedido de atuar no Campeonato Sul-Americano.

Isso não impediu que Friedenreich continuasse sendo um ídolo nacional. Além de suscitar discussões a respeito da discriminação nos esportes, O Tigre somou surpreendentes 595 gols em 605 jogos – outras estimativas apontam 1329 gols até seus 43 anos, quando se aposentou.

Até hoje o jogador é lembrado, de camisetas e troféus exclusivos com a marca do herói, até manifestos eternizados no Museu do Futebol. Arthur Friedenreich morreu em São Paulo, no dia 6 de setembro de 1969.