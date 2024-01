Paris 2024: Comitê olímpico divulga cerimônias que antecedem o evento

Muito antes da grande festa de abertura dos aguardados Jogos Olímpicos de Paris, marcada para o dia 26 de julho, a cidade luz abriga uma série de eventos importantes relacionados ao maior evento do esporte, que reúne 200 nações. O primeiro deles é a largada oficial para a contagem regressiva, na próxima segunda-feira, quando então faltarão 200 dias para o início da abertura oficial das Olimpíadas. Dois dias depois, a organização anuncia os nomeados para carregar a tocha, que deve ser acesa no Santuário Olímpico, na Grécia, em abril, e chegar em Marselha, na França, em maio.

Na Grécia Antiga, a tocha viajava para anunciar que os Jogos estavam chegando, o que implicava o fim das guerras em andamento. O conceito foi retomado nas Olimpíadas de 1928. Desde então, virou o grande símbolo dos Jogos, e a cada evento ganha uma roupagem diferente. Nesta edição, a tocha e as piras foram desenhadas pelo renomado designer francês Mathieu Lehanneur, que se inspirou em três conceitos: igualdade, água e conciliação. Temas importantes não apenas no esporte como também no cenário mundial, com duas as guerras, na Ucrânia e na Faixa de Gaza.

O espírito da tocha deve envolver a França, mas principalmente Paris, proporcionando que milhares de pessoas possam vivenciar gratuitamente os eventos. “Nosso lema é ‘Jogos Bem Abertos’ e isso precisa ser escrito nas celebrações de Paris em 2024”, disse Tony Estanguet, presidente da organização.

Assim espaços públicos da cidade, como grandes monumentos e parques, como a Torre Eiffel e o Parque dos campeões, estarão ligados de alguma forma aos jogos. Alguns deles, como o Les Invalides, prédio que abriga o túmulo de Napoleão, terá nas proximidades as disputas das modalidades urbanas, como o skate. Abaixo as datas das celebrações imperdíveis que só seriam mais perfeitas se as nações seguissem a história e a tocha anunciasse o fim das guerras.

AS CELEBRAÇÕES

8 de janeiro – 200 dias para os Jogo Olímpicos

10 de janeiro – Anúncio dos Portadores da Tocha Olímpica

10 de fevereiro – 200 dias para os Jogos Paralímpicos

5 a 10 de março – Aberto da França de badminton na Arena La Chapelle, sede Olímpica da modalidade

2 a 6 de abril – Semana Olímpica e Paralímpica

16 de abril – Cerimônia de acendimento da chama Olímpica em Olímpia (Grécia)

17 de abril – 100 dias para os Jogos Olímpicos

8 de maio – Chegada da chama Olímpica em Marselha (França)

20 de maio – 100 dias para os Jogos Paralímpicos

22 a 31 de maio ­- Etapa de Teahupo’o (Taiti), sede do surfe pela Liga Mundial de Surfe.

6 de junho – 50 dias para os Jogos Olímpicos

23 de Junho – Dia Olímpico

9 de julho – 50 dias para os Jogos Paralímpicos

24 de julho – Primeiros eventos dos Jogos Olímpicos (futebol e rugby)

26 de julho – Cerimônia de abertura

25 de agosto – Cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos