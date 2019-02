Com nome no BID, Zé Roberto deve estrear pelo Grêmio no domingo

Zé Roberto só não estreará pelo Grêmio no próximo domingo se o técnico Vanderlei Luxemburgo não quiser. Além de ter condições físicas, o meia agora tem possibilidades legais de atuar contra o Atlético-MG, no Olímpico. Nesta terça, seu nome apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que lhe garante condições de entrar em campo.

Prestes a completar 38 anos, Zé Roberto veio como uma das principais contratações do Grêmio para a disputa do Campeonato Brasileiro. O elenco tricolor é carente em termos de articulação. O titular Marco Antônio é contestado pela torcida; já Marquinhos, com problemas físicos, pouco tem atuado. O garoto Rondinelly, 21 anos, é uma aposta para o futuro, mas ainda não está preparado para assumir a titularidade, entende a comissão técnica gremista.

Para domingo, a maior possibilidade é que Marco Antônio deixe o time para a entrada de Zé Roberto. O técnico Vanderlei Luxemburgo deve manter o esquema 4-4-2 em losango, usado na maior parte desta temporada.