Com gol no fim, São Paulo vence XV de Piracicaba

O São Paulo teve inúmeras chances de gol durante a partida, mas só chegou à vitória por 1 a 0 diante do XV de Piracicaba aos 44 minutos do segundo tempo, no Barão de Serra Negra, pela 12.ª rodada do Campeonato Paulista. Cícero marcou o gol da vitória, após jogada de linha de fundo de Oswaldo. O quinto gol do meia no estadual fez o São Paulo se juntar aos demais grandes do Paulistão nas quatro primeiras posições. O São Paulo é o quarto, com 25 pontos, atrás de Corinthians (29), Santos (27) e Palmeiras (26). O XV, que só venceu um jogo até aqui, segue em último, com cinco pontos.

Lançado ao ataque, mas sem muita proteção defensiva, o São Paulo permitiu um jogo aberto, que teve quase vinte finalizações no primeiro tempo, a maioria delas de longa distância. O lance mais perigoso, porém, aconteceu na pequena área, com um voleio de Fernandinho defendido por Gilson. O goleiro do time do interior também teve que trabalhar muito num chute forte de Willian José. Já os lances mais perigosos do XV de Piracicaba saíram dos pés de Paulinho.

Insatisfeito com a equipe, Leão mudou o time no intervalo. Mais uma vez tirou Jadson depois de 45 minutos (contra Palmeiras e Comercial também já havia sido assim) e colocou Maicon, pedindo mais chutes de fora da área. E justamente em um lance assim, aos 5 minutos, Gilson deu rebote depois de chute de Lucas e Willian José chutou para cima no rebote, com o gol aberto. Em busca do gol, o São Paulo seguiu pressionando, sem nenhuma organização.

O XV perdeu o medo e também foi para o ataque, criando boas chances com Vinicius Bovi, que exigiu boa defesa de Denis, e Diego Gomes, que chutou de média distância, raspando a trave.

Sem boas opções no banco para mudar o jogo, restou a Leão trocar Fernandinho por Osvaldo e a mudança deu resultado apenas nos minutos finais. Aos 44 minutos, o ex- jogador do Ceará cortou o marcador com um drible seco na ponta esquerda, levou a bola até a linha de fundo e cruzou para o meio. Cícero, que corria em direção ao gol, estava no meio do caminho e marcou sem querer. O jogador, que já foi centroavante, começou o jogo como volante e saiu do Barão de Serra Negra com seu quinto gol no torneio.

Praticamente no último lance do jogo, Ricardinho cobrou falta de muito longe, chutou forte e exigiu ótima defesa de Denis, que garantiu a vitória. O próximo jogo do São Paulo é pela Copa do Brasil, quarta-feira, em Belém, às 22h, contra o Independente. O reencontro com o Paulistão é domingo, diante da Portuguesa, no Morumbi. Um dia antes, o XV vai até Lins para jogar contra o Linense.

Leia também:

Em jogo morno, Santos vence time misto do Corinthians

Palmeiras fica no empate contra o São Caetano

(Com Agência Estado)