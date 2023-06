Com estreias, Brasil encara Guiné em amistoso na Espanha

O Brasil está definido para o jogo amistoso contra a seleção de Guiné, neste sábado (17), às 16h30 (horário de Brasília), no estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, na Espanha. Dos 11 jogadores que começarão a partida, nove são remanescentes da Copa do Catar e dois são estreantes, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, do Flamengo, e o meia Joelinton, do Newcastle, da Inglaterra.

A única dúvida, surgida no último treinamento, será no gol. Alisson sofreu lesão em um dedo da mão esquerda e não sabe se joga. Caso não tenha condições, o goleiro palmeirense Weverton deve ser o titular, com Ederson, recém campeão da Champions League com o Manchester City, no banco.

A partida será marcada por ação contra o racismo, promovida pela CBF. A seleção entrará em campo e jogará o primeiro tempo com o uniforme inteiramente preto, um fato inédito. O ato marca o começo de iniciativas antirracistas da entidade, desencadeadas pelo episódio envolvendo o atacante brasileiro Vinicius Júnior, quando em recente partida do seu time, Real Madrid, torcedores do Valencia o xingaram de macaco.

No amistoso diante de Guiné e também contra Senegal, no próximo dia 20, o jogador vestirá a camisa 10 do Brasil.

Comandada ainda pelo interino Ramon Menezes, a seleção encara o time africano com Alisson (Weverton); Danilo, Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Paquetá; Vini Jr, Rodrygo e Richarlison.