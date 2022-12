Com brilho de Messi e Martínez, Argentina bate Holanda e vai à semi

A Argentina está na semifinal da Copa do Mundo pelos pés de Lionel Messi e pelas mãos de Emiliano Martínez. O camisa 10 deu um show com a bola rolando ao anotar uma assistência e um gol contra a Holanda, nesta sexta-feira, 9, mas os europeus conseguiram um dramático empate por 2 a 2 no último minuto do tempo normal, com dois gols de Weghorst. Nos pênaltis, brilhou o goleiro argentino, com duas defesas nas cobranças de Van Dijk e Berghuis, que garantiram o triunfo por 4 a 3.

O adversário da Argentina na semi será a Croácia, que surpreendeu ao eliminar o Brasil mais cedo, também nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. O jogo acontece na próxima terça-feira, 13, às 16h (de Brasília).

O técnico Lionel Scaloni optou por um sistema com três zagueiros para espelhar a forma de jogar da Holanda, deixando Messi solto no ataque ao lado do jovem Julián Álvarez. E o camisa 10 queria jogo. Seguido de perto pela marcação de Aké, Messi causou muitos problemas ao zagueiro holandês com giros, fintas e passes.

Até que, aos 35 minutos, veio o lance que tirou o zero do placar. Messi dominou pela direita, foi conduzindo para dentro, fintou e colocou um passe perfeito entre as pernas de Aké, em profundidade, para a chegada de Molina, que invadia a área. O lateral-direito dominou e bateu rasteiro na saída do goleiro Noppert para balançar a rede.

Com a vantagem no placar, a Argentina passou a administrar mais o jogo. A Holanda teve mais a bola, mas, construída para contra-atacar com seu veloz trio de ataque formado por Memphis, Gakpo e Bergwijn, parecia sem ideias. Os sul-americanos eram mais perigosos, sempre conduzidos pelas jogadas de Messi no meio-campo.

Continua após a publicidade

Aos 28 do segundo tempo, a Argentina ampliou. Acuña avançou pela esquerda, fez o corte no lateral Dumfries e foi derrubado pelo holandês dentro da área. Messi bateu o pênalti com uma leve paradinha e fez o gol – ele já havia convertido uma penalidade nesta Copa, contra a Arábia Saudita, e perdido outra, contra a Polônia.

No desespero, a Holanda foi para cima. O técnico Louis van Gaal colocou dois centroavantes altos – Luuk de Jong, de 1,88 m, e Wout Weghorst, de 1,97 m – e passou a bombardear a área com cruzamentos. O zagueirão Virgil van Dijk, de 1,95 m, também foi para o ataque. E em uma dessas bolas aéreas, aos 38 minutos, o time diminuiu: Weghorst subiu mais alto que a zaga argentina e testou para as redes.

O inacreditável empate veio aos 55 minutos, no último lance do tempo normal. A Holanda ganhou uma falta em frente à área e, quando todos esperavam uma finalização direta, veio uma jogada ensaiada: Koopmeiners tocou rasteiro para Weghorst na marca do pênalti, e o grandalhão girou em cima de Enzo Fernández e finalizou rápido. 2 a 2, prorrogação e a Argentina incrédula.

No tempo extra, a Holanda ficou encurralada e praticamente só se defendeu. Messi, Enzo Fernández e Lautaro Martínez deram chutes perigosos, mas erraram o alvo ou pararam no goleiro Noppert. A decisão teve que ir para os pênaltis.

Messi abriu as cobranças repetindo a paradinha do tempo normal e balançou a rede. Depois foi a vez de Emiliano Martínez brilhar: o goleiro defendeu os dois primeiros chutes holandeses, de Van Dijk e Berghuis. Paredes e Montiel marcaram para a Argentina, mas Enzo Fernández chutou para fura. A Holanda se manteve viva com gols de Koopmeiners, Weghorst e Luuk de Jong. Mas, na batida decisiva, Lautaro Martínez estufou a rede e colocou a Argentina na semi.